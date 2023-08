El mejor fichaje, quien sabe, puede estar en casa. Abraham Pozo tenía pie y medio fuera del Montijo, pese a que le quedaba un año del contrato. Club y jugador no terminaron bien la pasada campaña, con algunos desencuentros, pero eso no ha imposibilitado que una buena conversación entre gente que quiere al Montijo se haya traducido en un entendimiento. El club anunció la renovación en sus redes, que realmente es una continuidad. Y Abraham Pozo, encantado:«la verdad es que entendernos ha sido la mejor solución. He estado gran parte del verano pensando que iba a salir, pero al final estar en Montijo era lo que quería. Emilio Tienza me da mucha confianza y ha sido lo mejor para todas las partes», reconoce el talentoso jugador, que cumplirá su segunda temporada en Montijo en Segunda Federación.

Abraham ha tenido el interés de otros equipos, pero quería seguir en la categoría. «Me he cuidado mucho y me encuentro en un gran momento. Con muchas ganas de aportar». Su continuidad es una gran noticia. Y podría haber una bomba más si el Montijo termina repescando a Cristo. Es una posibilidad, ya que el delantero aún no ha encontrado destino y a Tienza le gusta. Las opciones están sobre la mesa justo antes del debut liguero el domingo ante el Illescas.