El Cáceres, con la misión de sobrevivir

24. Base, 1,82, 39 años

El jugador que más partidos ha disputado en la historia de la LEBOro merece un respeto, sí. Con seguridad el suyo no será el papel que ha tenido en la última década en todos y cada uno de los equipos en los que ha estado, casi siempre aspirantes al ascenso. Su segunda etapa con el Cáceres estuvo marcada por llegar ya con una edad alta (38 que ahora son 39) y con esa batalla estuvo la pasada temporada, intentando hacer valer su jerarquía y no siempre consiguiéndolo. Ahora partirá con menos presión, cediendo el peso de la dirección en la mayor parte de los minutos a Hansel Atencia fundamentalmente. Sin embargo, se cree que todavía puede ser un jugador útil, sobre todo en determinadas fases de los partidos en los que se valore sobre todo la experiencia y el saber estar. Gran lector del juego y de cómo encontrar el aro, donde más está sufriendo en esta etapa de su carrera es a nivel defensivo, sobre todo cuando se ha encontrado a rivales mucho más físicos que él que intentaban aprovechar sus carencias en el desplazamiento lateral. Protegerle entre todos para que siga siendo útil es un reto.

Hansel Atencia

4. Base, 1,78, 26 años

En una competición como esta en la que los travases entre los equipos poderosos y los teóricamente débiles presupuestariamente son cada vez más raros, sorprendió la incorporación de Hansel Atencia, un base colombiano por el que el Movistar Estudiantes había apostado la pasada campaña con resultados desiguales. Sí había brillado por momentos, y de hecho fue determinante en la victoria colegial en el Multiusos, pero una lesión cortó su marcha ascendente y el fichaje de Josep Franch le relegó definitivamente.

Ahora en un proyecto más modesto pretende lo mismo que consiguió en su primera experiencia en España con el Oviedo: hacerse dueño del balón y que el equipo se mueva a su ritmo, sin duda siempre endiablado y de una enorme electricidad, Con ello intenta compensar su escasa estatura, pero es que se trata de alguien muy difícil de perseguir, sobre todo cuando los partidos se vuelven locos.

En todo caso, sí ha demostrado en pretemporada ser capaz de estar a gusto con ritmos distintos, teniendo un buen equilibrio en la clásica elección entre anotar o pasar al compañero mejor situado en la pista.

Pablo Rodrigo

1. Base, 1,92, 21 años

La pretemporada ha bajado un poco el suflé que existía sobre Pablo Rodrigo, que llegaba con una fama bien ganad de jugador en ascenso, capaz de mirar al aro con facilidad y la mismo tiempo dirigir el juego con firmeza y un componente físico que no tienen ni Dani Rodríguez ni Hansel Atencia. Sin embargo, todo ha ido mal para el jugador madrileño, que ha sufrido lesiones musculares que si bien no parecían importantes en principio, sí han obligado a una máxima prudencia a la hora de alinearle. No ha sido posible pues apenas verle en acción, lo que sin duda le hace partir retrasado en la fortísima pugna por arañar minutos en la posición de ‘1’.

Quizás cuando regrese deba echar mano de otra de sus virtudes: la polivalencia para actuar también como escolta le puede abrir una ventana compartiendo pista con Rodríguez o Atencia.

Por lo demás, es alguien que llega con mucha ‘hambre’ al Multiusos tras un año en el que, tras llegar como refuerzo al Melilla, terminó descendiendo.

Para que eso pase tendrá que estar sano. Necesita mucho estar a gusto con su cuerpo y, sobre todo, no precipitarse en exprimirlo del todo, como le ha pasado.

Pablo Sánchez

16 Base-escolta, 1,92, 20 años

Quizás el destino actual del Cáceres Patrimonio de la Humanidad sería otro bien distinto si la pasada temporada Pablo Sánchez no hubiese acertado con un triple en el último segundo que le dio la victoria en la pista el Cantabria. Aquella fue la muestra de su determinación y descaro, dos de sus mejores características, ya que en ese momento era el jugador más joven en pista y no le importó levantarse desde lejos y, lo que es más importante, encestar.

Todavía entonces estaba cedido por el Unicaja. Ahora su situación contractual ha cambiado, siendo propiedad del club extremeño al cien por cien, lo que le permite encarar con una preocupación menos como rentabilizar su rendimiento.

En el diseño de plantilla también queda más claro que actuará como escolta más que como base en la mayor parte de los minutos, aprovechando su verticalidad hacia el aro y su escaso o nulo miedo a las defensas rivales. ¿Cuál es el problema con él? Las lesiones. La pasada temporada temporada la empezó y la terminó lesionado, mientras que en esta le está ocurriendo lo mismo. Se ha perdido varios amistosos por problemas que no terminan de remitir. Si los deja atrás, y vista su proyeccción, puede ‘romperla’.

Greg Gantt

22. Escolta, 1,88, 31 años

Greg Gantt tiene un gran prestigio en competiciones federativas, pero este año se la juega porque viene de una temporada de muy escaso protagonismo en un lugar donde ha cumplido varias etapas Valladolid. Hasta se casó con una mujer de la ciudad de lo arraigado que estaba, pero la alta competitividad de la plantilla de Paco García le acabó pasando factura. Con Roberto Blanco es poco probable que le pase lo mismo: cuando firmó sabía que sería el escolta teóricamente titular, con mucha libertad para lanzar y seguir lanzando aunque los tiros no terminen de entrar. «Aquí yo tengo mucho más espacio en ataque, lo cual es mejor para mí. El año pasado en Valladolid estuve en un buen equipo con muchos jugadores en mi posición», explicó este miércoles en su presentación oficial en el hospital Quirón Cáceres. Parece haber logrado pronto una buena relación con el técnico placentino, que ha mostrado su confianza hacia él públicamente.«Yo también tengo mucha confianza en mí, esta temporada es una buena oportunidad para mí», señaló entre sonrisas. En las últimas campañas ha derivado a ser un tirador de triples desde la esquina, aunque tampoco duda en ir directamente hacia el aro si tiene que hacerlo. Con 31 años aún puede permitírselo.

Gael Bonilla

2. Alero, 2,04, 20 años

Posiblemente, el salto de calidad de este Cáceres 2023-24 esté en las manos, las piernas y la cabeza de Gael Bonilla, un chico de 20 años que ha renunciado a ofertas económicas más potentes para permanecer un año más en España en la búsqueda de lograr la nacionalidad. De momento es únicamente mexicano, lo que le convierte en extracomunitario. La responsabilidad es enorme para un jugador tan joven, pero siempre ha estado acostumbrado a manejar con fiereza las expectativas. Llegó a España con 14 años siendo un mero proyecto de jugador en la cantera del Barcelona, donde poco a poco fue desarrollando sus habilidades hasta, incluso, debutar con el club catalán en la Euroliga.

Sin embargo, en su proceso estimó que era mejor marcharse la pasada campaña a un equipo de su país de la liga de desarrollo de la NBA, la G-League, con vistas a conseguir un puesto alto en el ‘draft’. Al final tuvo que renunciar y ahora buscará su reválida porque tuvo pocos minutos.

En Cáceres eso lo tiene garantizado, y eso es lo que buscaba por encima de los euros, que probablemente le esperan en abundancia durante el resto de su carrera. Inteligente, luchador... Una joya.

Pau Carreño

88. Alero, 1,92, 21 años

Su fichaje es probablemente el más difícil de desentrañar de todos los que se han producido este verano: aunque con buen currículum en categorías inferiores del Barça, siendo incluso internacional, no destacó especialmente la pasada campaña en la LEB Plata. Por si fuera poco, para el puesto para el que se le fichó, el de alero alto, no tiene una estatura significativa: 1,92. Pero es una cuestión a la que no parece darle la más mínima importancia. Lo suyo, dice una y otra vez, es entregarse al máximo en los entrenamientos y aprovechar las oportunidades de las que pueda gozar en los partidos, que se circunscribirán en principio a los descansos que pueda dar a un jugador con el que ya coincidió en la Masía, Gael Bonilla.

Carreño, por lo visto en pretemporada, ha interiorizado muy pronto el papel de ‘stopper’ defensivo, pegado como una lapa al exterior estrella el rival, sin que parece pesarle lo más mínimo la diferencia de estatura que pueda existir si se enfrenta a un ‘3’ de los de siempre.

En ataque hay más dudas sobre lo que pueda ofrecer. Sumamente disciplinado, todo hace indicar que no gastará tiros tontos ni desde luego se dejará vencer por el individualismo. Es su primera oportunidad en LEB Oro, donde espera hacer carrera sin ruidos.

Remu Raitanen

11. Ala-pívot, 2,06, 26 años

Careció el Cáceres la pasada temporada de la figura que representa Remu Raitanen: la de un ‘4’ abierto que consiga por un lado abrir espacios en las defensas y por otro ser gélido y cruel si le llegan balones en buenas condiciones estando en 6,75. El experimento con Willy Isiani salió mal desde el principio, Kevin Bercy era un jugador mucho más interior aunque durante la primera vuelta sí estuvo muy acertado en el tiro y Kostas Vasileiadis nunca llegó a ejercer este papel debido a sus dificultades a nivel físico. Ahora se ha ido a lo seguro fichando a Raitanen, que en su primer año en España, con el Albacete, se movió entre la paradoja de que él estaba cumpliendo sobre la pista, pero que al mismo tiempo su equipo fue naufragando en su condición de plantilla más floja de la liga.

Ahora el chico espera revertir eso, algo mejor rodeado y también conociendo con más detalle cómo funciona el baloncesto en la LEB Oro.

En principio será titular, siendo clave su entendimiento con el otro pívot que esté en pista ,o Dikembe André o Vaidas Cepukaitis, para sacar partido de su estilo.

Juanjo Santana

33. Ala-pívot, 2,05, 22 años

Es llamativo que Juanjo Santana también compartiese equipo y posición con Remu Raitanen en un Albacete que no pudo darle la vuelta a su situación en la segunda vuelta de la temporada 2022-23 y terminó bajando. Fue un buen aprendizaje para Santana, un jugador poco ortodoxo por varios motivos. Para empezar, parece gustarle ir más por libre, como corresponde a un baloncesto en el que es experto como es el 3x3, donde ha sido internacional. Es ese espíritu callejero el que parece dominarle a veces, yendo agresivo hacia el aro y atreviéndose con tiros inesperados.

Otra cuestión está en una transición que él mismo confiesa es viviendo: la de pasar de ser un ‘5’ nato en categorías de formación y LEB Plata a la de tener que transformarse en ‘4’ para poder competir más arriba. Y es que su estatura no le permite ocupar el centro de la zona con las mismas garantías. Eso sí: le han quedado buenos automatismos de esa época, incluyendo recursos técnicos como un gancho que puede sorprender a muchos.

Santana es también uno de esos jugadores que garantiza buen ambiente y que será raro que proteste por su papel en el equipo o porque no dispone de los suficientes tiros. Cáceres, bastante cerca de su Talavera de la Reina natal, es una enorme oportunidad para él como jugador de LEB Oro.

Vaidas Cepukaitis

12. Pívot, 2,07, 34 años

Lleva un año en Cáceres y es todavía un misterio este Vaidas Cepukaitis, sin llegar a discernirse si se trata de un jugador ultradominante cada vez que aprieta el acelerador sobre la pista o si simplemente es uno más del montón, de los que alternan los buenos partidos con otros en los que parece invisible. Quizás en eso se resuma lo suyo: en una irregularidad algo irritante porque lo cierto es que, cuando parece jugar al cien por cien se le nota capaz de dinamitar cualquier partido.Es en esos casos cuando todos los rebotes acaban en sus manos, cuando pone bloqueos perfectos para los tiradores, cuando juega con la inteligencia natural tan propia de los bálticos, criados entre canastas.

Ese es el dilema de ‘Cepu’, que ha recibido la confianza del club para estar un año más en el Multiusos y demostrar qué es realmente. Es de imaginar que este, en su segundo año en España pese a ser ya todo un veterano, tendrá mejores herramientas al conocer mejor cómo funcionan los rivales y los arbitrajes. Eso sí: para echarse a temblar es su manera de ir a la línea de tiros libres, su gran carencia sobre todo en los finales.

Dikembe André

20. Pívot, 2,06, 24 años

Mucho debate alrededor de Dikembe André, el todavía joven pívot brasileño que aterriza por primera vez en Europa para darse a conocer con el Cáceres. Internacional, aunque no de primera fila, con su país, sobre todo se ha hablado de su complexión física, señalado de sufrir un sobrepeso que ha condicionado sus primeras semansa como verdinegro. Por un lado se dice que sí, que quizás le sobren unos kilos, pero que también que su cuerpo es así y que, si no fuese así, no sería él. Según se ha anunciado, está siguiendo un plan específico para que pueda dar lo mejor de sí mismo, así es que tocará esperar un poco hasta conocer cuál puede ser su rendimiento real. Su fichaje tiene algo de experimental, pero también de decisivo: ocupa la otra plaza de extracomunitario junto a Gael Bonilla y, para los estándares de esta plantilla, no se trata de un jugador barato. Así es que las dosis de esperanza se han depositado masivamente en él, con la idea de que, si sale bien, puede darle al equipo una solidez bajo los tableros que es fundamental dentro de las ideas del entrenador.

Aparte del peso, André tiene otro problema que le va a costar más solucionar: al igual que Cepukaitis, su compañero y rival, sufre con los tiros libres.

Roberto Blanco

Entrenador. 47 años

Técnico habitualmente muy apoyado por la afición por su naturalidad, la pasada temporada vio cómo agotaba buena parte de su crédito al ganar solamente diez partidos de los 34 disputados. Es un balance demasiado pobre incluso para un club con estrecheces económicas, y da toda la impresión de que de no haberse producido la reforma de la plantilla a mitad de temporada, el Cáceres estaría ahora mismo en LEB Plata. Blanco efectivamente pareció estar muy a gusto con un grupo de jugadores que no estaban muy en su sintonía baloncestística. Ahora lo que se ha transmitido, y se ha confirmado en varios amistosos, es que no se repetirá esa piedra en el zapato. Manejará una plantilla bastante joven y con facilidad para sacrificarse, dos características que le gustan y que ha exprimido en anteriores ocasiones.

Si no lo logra esta vez, las dudas le acecharán, pero hay algo en él que hace pensar que tiene siete vidas, una especie de halo protector que él solo atribuye al trabajo intenso de sol a sol y fe incorruptible en lo que hace.

A su alrededor estarán Jacinto Carbajal (ayudante), María Reina (preparadora física), Dani Domínguez (fisioterapeuta), Javier Cabello (delegado) y Pepe Casares (utillero).