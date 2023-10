La cruzada de Vinicius contra el racismo y la creación del instituto Vini Jr han sido los motivos por los que el delantero madridista haya sido premiado en la gala del Balón de Oro 2023. El delantero blanco , con un traje muy estridente, se ha mostrado muy feliz por un reconocimiento que contribuye a mejorar su reputación a nivel mundial.

Alberto de Mónaco le ha entregado el galardón y Vinicius ha explicado en su discurso que "me hace feliz ayudar a tantos niños en Brasil y que puedan salir de las favelas. Es un momento muy especial para mí. No me gusta hablar del racismo pero cuando es necesario hay que hablarlo, espero que todos podamos ayudar a acabar con el racismo, es muy triste tener que hablar del racismo. Esperemos que pronto se acaben las mustras de racismo".

El galardón que reciben los futbolistas premiados con el Sócrates premia el compromiso con la sociedad y la construcción de un mundo más justo e inclusivo.

El Instituto Vini Jr se ocupa de numerosas acciones solidarias ayudando a personas e instituciones de São Gonçalo, en Río de Janeiro. La razón de esta fundación se resume así, según su web oficial: "El objetivo siempre fue construir un trabajo sólido, consistente y realmente transformador a largo plazo",

Los otros nominados

Los otros nominados a este premio eran el también madridista Antonio Rudiger, el delantero del Manchester United Marcus Rashford así como la jugadora del Barça Asisat Oshoala y la jugadora internacional por Estados Unidos Álex Morgan.

Sucede a Mané

Vinicius recoge el testigo de Sadio Mané, otro extremo de nivel mundial que recibió este premio por sus ayudas a su pueblo natal Kambali (Senegal). Allí ya ha construido un colegio y un hospital. El ex jugador del Liverpool y Bayern fue el ganador del primer premio Sócrates que se entregó en la gala del año pasado.

El legado de Sócrates

Sócrates fue un extraordinario futbolista brasileño que tuvo su punto álgido en el Mundial de España en 1982. Aquel centro del campo que formó con Cerezo, Facao y Zico fue uno de los mejores cuartetos de centrocampistas de la historia del fútbol. Además de ser un jugador espectacular, Sócrates destacó por su compromiso con la sociedad.

En su época causó controversia porque el internacional brasileño nunca ocultó su ideología de izquierdas y sus críticas a la dictadura militar que sufría Brasil. .