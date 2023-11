Tras dos intentos fallidos, el primer entrenamiento de la selección extremeña de fútbol para la disputa de la Copa de las Regiones de la UEFA está fijado para las 19.00 horas de este miércoles 15 en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. El seleccionador, Aitor Bidaurrázaga, dispondrá, tan solo, de tres sesiones para preparar la primera fase que se disputará del 8 al 10 de diciembre en Navalmoral de la Mata ante Cantabria y Castilla y León. Se ha citado a 22 jugadores.

Para esta competición es seleccionable el jugador que a 1 de agosto de 2023 tuviera entre 18 y 39 años; no tenga o haya tenido ficha profesional; pertenezca, desde antes del comienzo de la actual temporada, a un club que tenga su equipo principal en el grupo 14 de Tercera; no haya sido internacional en categoría superior a juvenil; y si es extranjero, además, debe llevar más de dos años inscrito en la territorial extremeña.

Es habitual que para esta competición el criterio de la federación y del seleccionador sea el de repartir los esfuerzos entre muchos equipos, por lo que no suelen aparecer en la lista demasiados futbolistas de un mismo club. En concreto, para este entrenamiento hay convocados jugadores de 15 de los 18 equipos de Tercera. Los únicos que no están representados son el Azuaga, el Castuera y el Don Álvaro, aunque los jugadores de este último no son seleccionables al ser filial del Mérida.

La lista

Porteros: Butra (Montehermoso) y Jesús Torres (Pueblonuevo).

Defensas: Dani Aparicio (Montehermoso), Ñete (Arroyo), Juanjo Rubio (Coria), Agus y Colo (Moralo), Mario (Fuente de Cantos), Alberto Bodión (Valverdeño).

Centrocampistas: Chori Pérez (Trujillo), Javi Tapia y Monroy (Don Benito), Juanan (Calamonte), Jaime Corchado (Arroyo), Abraham (Jerez), Germán y Barre (Diocesano).

Delanteros: Chema Chávez (Jerez), Pavón (Villafranca), Aarón (Olivenza), Teto (Montehermoso), Rulo (Jaraíz).