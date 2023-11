Don Benito acogió la undécima edición del Duatlón Cros Doña Blanca Memorial Félix Nieto, última prueba del Circuito Provincial de Duatlón de la Diputación de Badajoz, con triunfos de Luis Prieto y Remedios Mendoza.

En la categoría masculina, desde el primer momento Fernando Méndez y Antonio Sanroman marcaron un ritmo fuerte en el primer sector de carrera a pie para marcharse en cabeza y llegar con ventaja a la primera transición.

Sin embargo, el deportista cadete local Luis Prieto, del Triatlón Don Benito, con un gran segmento de ciclismo logró recortarles a los dos de cabeza y, además, soltarlos para marcharse en solitario con una amplia renta.

En el segundo segmento de carrera a pie, a pesar de los esfuerzos de Sanromán por recortar diferencias, Luis Prieto tenía más que suficiente y logró la victoria con un tiempo de 51 minutos y ocho segundos.

Finalmente, la segunda plaza sería para Antonio Sanromán, del Club Natación Cáceres Los Delfines, con 51 minutos y 45 segundos, mientras que la tercera posición fue para Fernando Méndez, del Triatlón Jerez, con 52 minutos y 16 segundos.

En cuanto a la competición femenina, Remedios Mendoza no encontró rival y ya desde el primer segmento de carrera pie marcó un ritmo fuerte para marcharse en solitario. En el segmento de ciclismo no hizo más que aguantar su ventaja. Los sectores técnicos y el barro formado por la incesante lluvia que cayó durante toda la semana, no hicieron más que beneficiarla.

Finalmente, en el segundo segmento de carrera a pie solo tuvo que controlar para hacerse con el triunfo al parar el cronómetro en un tiempo de 56 minutos y 16 segundos.

La segunda posición fue para Cristina Acedo, del Capex, con una hora, dos minutos y cuatro segundos, y la tercera plaza la ocupó Marta Burguillos, también del Capex, con una hora, seis minutos y 58 segundos.

Con respecto a la competición por relevos, fue la pareja formada por Daniel Castro y Javier Benítez la que consiguió el triunfo con un registro de 47 minutos y 54 segundos.

La undécima edición del Duatlón Cros Doña Blanca Memorial Félix Nieto está organizado por el club Triatlón Don Benito y la Federación Extremeña de Triatlón, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito, la Diputación de Badajoz y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.