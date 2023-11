«De abajo tiene que salir el Cacereño con los que estamos ahora mismo»

Francisco Manuel Bordallo Pintado, Francis Bordallo (12 de marzo de 1973), director deportivo del Cacereño y gran encargado de la confección de la plantilla, levanta la mano para decir que está aquí, que no oculta su parte de culpa en que las cosas no estén funcionando como todos querrían. Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, su figura vuelve a pasar al primer plano, aunque tiene muy claras dos cosas: no se deben esperar milagros en un mercado tan difícil como el de enero y que son los que están actualmente en el equipo los que deben sacarlo de la situación en la que se encuentra.

¿Qué sintió el domingo tras ganar el partido en Montijo?

Relativa tranquilidad, porque fue una victoria que no nos saca de la zona roja. Contento porque era importante ganar y se ganó, pero igual de preocupado que al principio del partido porque seguimos en una situación complicada.

¿Qué está fallando en el equipo?

Desde la posición que yo tengo se dan muchas vueltas a la cabeza y se barajan muchas causas o situaciones que pueden ser las que estén originando este mal momento. Al final, desde mi posición, solo queda mirarme el ombligo, asumir la responsabilidad que en buena parte tengo de la que situación vaya mal e intentar en la medida de mis posibilidades y de mi influencia, donde yo puedo influir, intentar sumar, ayudar a salir de esta situación. No creo que se pueda decir que haya un problema localizable, es un cúmulo de circunstancias. Sí puedo decir que me toca centrarme en el mío y al mío darle solución.

Cuando habla de su problema, ¿se la pasa por la cabeza que se ha equivocado con determinados fichajes?

Siempre me equivoco. Es inevitable. Y más cuando fichas tantos jugadores. El primer año fiché 12 jugadores y el segundo y el tercero, 16 cada uno. Siempre me voy a equivocar. El tema es hacerlo lo menos posible. A lo mejor no es que nos estemos equivocando mucho, sino en situaciones concretas en las que no hemos estado muy finos. Seguro que me he equivocado. Repito, uno de los culpables de la situación soy yo, y seguro que me he equivocado para que vayamos así.

Se les recrimina, tanto al presidente como usted, que esta plantilla es más barata que la del año pasado. ¿Es así?

Es poco más o menos que las que yo llevo manejando desde que estoy en el Cacereño. El presidente dijo en su entrevista [publicada en este diario] que somos un presupuesto medio de la categoría y es como en la temporada del ascenso, la pasada y esta. Nosotros manejamos un presupuesto bastante parejo en cuanto a la plantilla, incluso puede que hayamos ido un poco a mejor, pero no un cambio brutal. Luego dependerá a final de temporada de muchas cosas que puedan minorar o incrementar el presupuesto. Pero, de arrancada, el presupuesto es similar al del año pasado.

"Uno de los culpables de la situación soy yo, y seguro que me he equivocado para que vayamos así"

¿Tanto pedían los jugadores que se marcharon y que se pretendía renovar?

Algunos sí. Otros se han ido a superior categoría y me consta que alguno ganando menos que la renovación que se le ofreció aquí. Algunos por dinero, por lo tanto, no ha sido. Otros sí ha sido por querer pedir bastante más de lo que nosotros podíamos llegar. Pero esto de las renovaciones, las comparaciones, no son válidas. Todos tenemos en la mente algunos jugadores y su rendimiento del año pasado, pero ¿estamos seguros de que este año hubiese sido el mismo? Yo he renovado diez futbolistas y de un año para otro me han cambiado mucho. Asegurar eso es oportunista, ventajista. Nada te asegura nada en esto del fútbol. Hay que tomar decisiones y tomar riesgos. A veces salen bien y otras mal. En este cargo te equivocas muchas veces y, cuando te equivocas más de la cuenta, la cosa no funciona.

En poco más de un mes se abre el mercado de invierno, ¿va a haber muchos movimientos en el Cacereño?

No sabría decir. Si hay que ir al mercado de invierno se irá, pero ahora mismo queda un mes y pico para que se abra y luego está un mes abierto. En caso de que decidamos incorporar algo, igual han pasado seis partidos hasta que eso suceda. De la situación en la que estamos tenemos que salir los que estamos ahora mismo. Nos equivocamos si pensamos que van a venir aquí salvadores. Además, el mercado de invierno es muy complicado. Tenemos que sacar esto los que estamos ahora mismo (son los que tienen que sacarnos de la zona roja). Si hay que hacer algo en el mercado de invierno se hará y si no hay que hacerlo, no se hará. El 99% por ciento de los equipos hacen cosas en el mercado de invierno, no solo es Cacereño.

"Si hay que ir al mercado de invierno se irá, pero ahora mismo queda un mes y pico para que se abra"

De momento hay libres dos fichas, ¿qué posiciones cree que sería necesario reforzar?

Quedan dos fichas sub-23 y eso condiciona mucho el mercado porque, ahora mismo, sub-23 libres que puedan dar buen rendimiento… es difícil. Que durante el mercado puede haberlos, probablemente, pero hay que esperar y nosotros no estamos en situación de esperar, tenemos que sacar esto los que estamos aquí ahora mismo.

¿Prevé alguna salida?

Ni idea. Este mercado es complicado y a veces levanta la mano uno que no esperas que lo haga. Al final, en esa situación, es el futbolista el que decide. Es pronto para hablar de este tema, el de fichajes y salidas, a nivel de club y de plantilla. Yo, en mejorar el rendimiento de la plantilla, trabajo desde el minuto uno. Pero, aunque sea repetitivo, los que están son los que nos tienen que sacar del descenso

¿Hay algún jugador que le esté decepcionando especialmente o alguno que le esté sorprendiendo para bien?

Eso siempre pasa. Siempre hay alguno que da más de lo que esperas y alguno que rinde un poco por debajo de lo que también esperas. Normalmente, cuando esas cosas se compensan equitativamente, el rendimiento de la plantilla suele ser el que tú esperas. Si el rendimiento de los jugadores no va acorde a lo que se esperaba en más casos de lo esperado, a lo mejor es motivo de por qué estamos en la situación en la que estamos. Pero, de todo esto, me culpo yo, ya que he sido yo el que ha confeccionado la plantilla.

El cambio de dinámica hay que confirmarlo este domingo porque si no es así lo de Montijo se quedará en nada…

Evidentemente. No hemos sido capaces aún de encadenar dos triunfos seguidos y es un buen momento porque hemos visto que esta última victoria no nos ha sacado del problema en el que estamos metidos. Es un buen momento para ganar y salir de ahí. Aunque no es seguro al cien por cien, estoy seguro de que ganando el domingo saldríamos de la zona roja, que es el objetivo a corto plazo que tenemos ahora mismo.

Cumplida la jornada 13 y con el equipo en descenso, ¿qué se le puede decir a la afición para que no pierda la ilusión?

El que es verdaderamente del Cacereño no puede perder la ilusión. En el tiempo que llevo en el club creo que la afición ha disfrutado mucho con su equipo y nunca ha vivido un mal momento como el de ahora mismo, en cuatro o cinco años. Cuántos querrían que sus clubs funcionaran así. Estoy seguro de que la afición no le va a dar la espalda al equipo a pesar del mal momento. No va a perder la ilusión aunque ahora estemos luchando por otros logros que no son los esperados.

Algo sobre el próximo rival: ¿le está sorprendiendo la temporada del Llerenense?

Sí y no. Sabía que era un equipo que en su casa iba a estar fuerte, que es donde hay que sumar los puntos para lograr los objetivos. Y, además, lo que está rascando fuera le está sirviendo para estar cómodo en la tabla y haciendo una grandísima temporada. Me sorprende relativamente. Es un equipo que es duro y que va a ser difícil de doblegar el domingo.