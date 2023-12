El Miralvalle amarra la victoria

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia consiguió derrotar a un rival directo como el GEiEG (64-60) en el partido más interesante de la jornada y además de un triunfo de mucho valor y sumar el tercero consecutivo, se mantiene firme en los puestos nobles de la tabla.

Tras un viaje lleno de contratiempos las catalanas llegaron al pabellón a tan solo media hora del comienzo de la cita, pero a la pista entraron con muy buen ritmo y eso les permitió comandar el luminoso en un inicio de muchos errores ante un Miralvalle bastante tenso y con serios problemas de precisión en el lanzamiento, también y de nuevo desde los libres. Así, con un pírrico 2-8 después de más de seis minutos de juego 'Rula' Pérez tuvo que pedir tiempo muerto. Entonces el equipo despertó en defensa y con ese cambio de actitud, sin siquiera llegar a disipar sus dudas ofensivas, compitió mejor hasta el final del cuarto (13-13 con triple sobre la bocina de María Romero) para remontar ya en el primer minuto del segundo (16-15). Después las gerundenses siguieron sufriendo mucho en ambas pinturas y cuando gracias al triple el Miralvalle enmendó un poco su notable desacierto en el tiro, abrió brecha marcando una máxima al descanso con el 42-29 tras triple final imposible de Ana Moyano.

En el reinicio las visitantes notarían todo el cansancio acumulado de golpe (49-29), pero después mejoraron y al final del tercer cuarto el resultado todavía no estaba decidido (55-44). Al poco de comenzar el último acto ‘Rula’ Pérez tuvo que parar el juego (57-50) y el equipo de nuevo defendería mejor, pero en lo ofensivo había quedado seco y después de seis minutos sin puntos tuvo que agotar un segundo tiempo muerto (57-54, min. 36). De vuelta a pista la renta se redujo a un punto, pero entonces Cristina Lázaro cortó la racha con un triple trascendental pero no definitivo (61-60, min. 39). Con todo por decidirse Ana Flores también anotó de tres y a las visitantes ya no les daría tiempo a recuperar. A la conclusión, 64-60.