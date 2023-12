Al-Qázeres, triples para deleitar

Josephine ‘Jusse’ Filipe lo dejó claro con los tres primeros balones que pilló en los dos minutos que transcurrieron tras el salto inicial: se levantó desde la línea de tres puntos y los clavó los tres. Esa, con alguna ramificación más, fue la línea argumental de la victoria del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ante el Azul Marino Viajes Mallorca Palma Sant Josep. 82-66 fue el resultado final de un partido en las baleares probablemente no merecieron un castigo tan abultado, ya que se mantuvieron con posibilidades de victoria hasta la recta final. Fue faltando poco más de cinco minutos cuando bajaron los brazos porque es insoportable para cualquier equipo que te caiga un triple tras otro y tras otro y tras otro.

No es nada habitual el salvaje acierto que acreditó el conjunto de Jesús Sánchez desde 6,75, con unos números estratosféricos que reconvirtieron en incontestables. En total fueron 17 triples los anotados de 33 intentados, por encima del 50%. Dato raro un cualquier partido de baloncesto, sea masculino o femenino, fundamentado en la puntería excelsa sobre todo de dos jugadoras: la mencionada Filipe --una ‘joya’ a la que nadie conocía en esta liga-- con 5 de 8 y la retornada Bre Scott, con 6 de 8. A la norteamericana le ha bastado un partido de transición para ponerse en forma después de más de un mes sin jugar por problemas en la espalda. Ala fiesta se unieron Celia García (2 de 6), ‘Steph’ Martínez (3 de 8) y Carmen Suárez (1 de 3). Un auténtico escándalo, aunque sería injusto no mencionar el trabajo global de un equipo que vive en estado de felicidad desde la temporada pasada. Buen trabajo en los rebotes de Gedna Capel (10) y Mariana Muadi (7) y rotación específica para las exteriores de Sira Hisado. Y es que no hay que olvidar que solo hay siete jugadoras del primer equipo disponibles debido a las bajas de Mabel Galiana, Laura Chahrour y, desde hace unos días, Lucía Fontela. Para enmarcar.

BOMBARDEO CONSTANTE

La historia de la tarde fue algo lineal: cada vez que el Mallorca ponía toda su calidad --no poca-- y voluntad en meterse en el partido, el Al-Qázeres lo cortaba de raíz, preferentemente con ‘bombas’ lejanas y, a veces, imposibles. Los 17 triples son una cifra superior a los 10 tiros de dos anotados y los 11 tiros libres transformados.

Las cacereñas fueron erosionando a su oponente con tres primeros cuartos en los acumularon pequeñas ventajas (24-19, 42-38 al descanso y 61-55) para, en el último, dar un tirón definitivo. Y es que, más allá del acierto puntual, lo que más engancha de este equipo es su armonía, su compromiso, con sus componentes peleando por cada balón en el suelo incluso con el marcador ya decidido.

Excelente forma de empezar un diciembre intenso en cuanto a compromisos y que continuará este miércoles con la visita al Adareva Tenerife. Si las miras telescópicas que atesoran Scott, Filipe, García, Martínez y Suárez siguen igual de ajustadas no habrá de lo que preocuparse. Qué espectáculo, de verdad.