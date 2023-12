El Villanovense busca ganar al Unión Adarve antes de la Copa

No será fácil para el Villanovense no pensar en la Copa del Rey este fin de semana ante el Unión Adarve. Aunque Gus ha hecho hincapié durante toda la semana en no desviar el foco de atención y ha resaltado por activa y por pasiva que lo más importante es la liga, lo cierto es que con el choque más importante de la historia reciente del club a tres días vista esta máxima no parece fácil.

Aún así el Villanovense necesita como el comer pensar mucho en la liga y no distraerse con el torneo copero, sobre todo teniendo en cuenta que la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Sanse por 0-2 ha dejado a los serones fuera del descenso pero empatados con Cacereño y Badajoz a 16 puntos. Así pues el escenario no es ni mucho menos el propicio para muchas relajaciones. Un escenario, por cierto, que recoge similitudes con las anteriores participaciones del club en Copa ante Barcelona o Sevilla. En ambos casos el Villanovense pasaba por momentos complicados en liga. Racha positiva En cualquier caso el equipo que dirige José González ‘Gus’ encadena tres victorias en los últimos cinco encuentros ligueros y las sensaciones dentro del terreno de juego siguen siendo positivas. También ante el Sanse a pesar de la derrota. El equipo madrileño, el Unión Adarve, atraviesa una situación clasificatoria mucho más placentera estando cinco puntos por encima del descenso y empatado con el Sanse, que marca posición de ‘play off’. Así pues, son conscientes de que sumar de tres ante el equipo de Villanueva de la Serena puede ser una oportunidad muy buena para entrar en esos puestos de fase de ascenso. Por eso, porque la liga es lo verdaderamente importante para el club serón, no se esperan grandes cambios en el once que ponga en liza Gus. Quizás se caiga de la alineación titular Bermu, que estuvo desaparecido ante el Sanse, y entre de nuevo el andaluz Isra Cano. Sillero, que la semana pasada no estuvo por problemas físicos, podría entrar en la convocatoria. Por lo demás no se esperan grandes cambios y todo apunta a que en una semana de tres partidos las rotaciones llegarán en Copa ante el Betis, donde jugadores como Javi Sánchez o Pajuelo casi se da por hecho que saldrán de inicio. Unión Adarve: Fernández, Meseguer, Juanma, Adrián, Alfredo Sotres, Álex Ortolá, Sánchez, Albur, Fran García, Harta, Nouaman. Villanovense: Lázaro, Samu Hurtado, Guille Campos, Ángel, Manolillo, Relu, Mario, Isra Cano, Fuentes, Benji, David Agudo. Árbitro: Gorka Mazo Maruri (colegio castellanoleonés). Estadio: Polideportivo Vicente del Bosque. Hora: 12.00.