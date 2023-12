Eladio Jiménez reivindica el talento en el fútbol extremeño

Eladio Jiménez (30 de marzo de 1968, Cáceres) tiene números sorprendentes o, más bien, llamativos: este protagonista en la Tercera extremeña cumple esta temporada su tercera etapa en el Arroyo como director deportivo. A la actual con Raúl Bonilla hay que sumar las anteriores con Juan Bermejo y Emilio Pajares al frente. Dice que estará «muy agradecido» a las directivas que le han contratado. «Aquí siempre han confiado en mí», dice orgulloso. Y tanto.

Este cacereño, con breve paso por el club de su ciudad, tuvo una experiencia en el Moralo en la pasada campaña «que me sirvió para aprender; fue muy difícil, pero muy gratificante», analiza.

El presente, con directiva nueva, cuerpo técnico también de estreno con Carlos Pizarro al frente, y plantilla muy renovada de 20 jugadores, de los cuales 12 son sub-23, le hace reivindicar lo propio. «Todos son extremeños o han jugado en Extremadura antes. Me gusta dar oportunidades a jugadores jóvenes y de aquí, porque no es verdad que en Extremadura no haya talento. En Extremadura hemos dejado escapar mucho talento desde hace años. Sé que en otras categorías hay que fichar de fuera, pero cuanto menos mejor, o lo que es lo mismo, a igualdad de condiciones hay que apostar por lo de aquí. La selección extremeña, y esto es una opinión, competiría en la zona alta de Segunda Federación sin ningún tipo de duda», asegura Eladio Jiménez.

Sobre la trayectoria del Arroyo, séptimo con los mismos puntos (22) del Villafranca, que marca el ‘playoff’ de ascenso, explica:_«no tenía ninguna duda de que íbamos a sufrir al principio, pero tampoco de que íbamos a ir a más. El objetivo es quedar lo más arriba posible sabiendo que no tenemos uno de los mayores presupuestos, sino al contrario, pero el club cumple siempre lo que promete. No se ofrece más de lo que se puede para no tener dificultades económicas y que los futbolistas estén tranquilos».

Los cercanos

De Carlos Pizarro es el primer entrenador, Iván Margallo segundo entrenador y analista, Álvaro Muñoz preparador físico, Rafael Poves entrenador de porteros y Pedro López fisio, dice con énfasis: "están haciendo un fantástico trabajo. Todos tienen muy buena trayectoria pese a su juventud".

El cambio de césped del Municipal, argumenta, "está favoreciendo poder hacer un juego atractivo con salida limpia de balón desde atrás, que es el que se propone desde la parcela técnica". Para él, el compromiso y el trabajo de los jugadores es especialmente reseñable, "lo que contribuye a que el vestuario sea muy bueno".

El propio Eladio Jiménez habla de su pasión diaria. “Mi forma de trabajar es ver muchos partidos el fin de semana en persona -entre 3 o 4 semanales- y detectar el talento. Esto conlleva mucho trabajo no reconocido casi nunca, que es el del director deportivo. Nunca ficho a nadie al que no haya visto en varias ocasiones, hay que redactar informes, pedir referencias personales, negociar con jugadores y representantes, cuadrar números, responsabilizarse del trabajo realizado y aceptar todas las críticas, las constructivas y las que no lo son”, dice.

Y para ello pone un ejemplo: “el viernes por la tarde estuve viendo el entrenamiento del primer equipo a las 6, me fui después a Pinilla a ver al juvenil a las 8 y media, el sábado por la mañana informes del entrenamiento y del partido del juvenil, por la tarde partido contra el Jerez, el domingo por la mañana Diocesano-Trujillo y por la tarde Malpartida-Chinato. Mi mujer dice que no se me puede aguantar y yo le digo que sólo sé de fútbol y que me apasiona. Es la única forma. Trabajo, trabajo y más trabajo”, reitera casi obsesivamente.