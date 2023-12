El Cacereño, a volver a ser muy creíble a domicilio

El Cacereño juega este domingo en La Palma con necesidad de reivindicarse tras el nuevo tropiezo en casa en el derbi del pasado domingo ante el Llerenense. El partido ante el Atlético Paso (13.00, Municipal) calibrará las posibilidades de respirar de un CPC ahora en zona de descenso. Seguir sumando fuera, donde es más fiable hasta el momento (solamente ha perdido en Badajoz), es la idea.

«Tenemos que intentar seguir con las cosas positivas que pasaron en el partido contra el Llerenense, con la portería a cero y tratar de crear más ocasiones porque el otro día creamos cuatro o cinco claras. Pues igual hay que crear ocho para meter una», ha apuntado el técnico, Julio Cobos, antes de partir.

El entrenador verde añade que sus futbolistas «están con muchas ganas de ganar. Por eso nos fuimos fastidiados. Cuatro puntos en dos partidos no está mal si somos ahora capaces de ganar, sería un paso importante para nosotros. El ánimo es bueno, pero si miras la tabla seguimos ahí abajo», asume.

Cuestionado sobre su rival, argumenta Cobos que «cuando hablamos a principios de temporada di cuatro equipos que entiendo deben estar en la parte de arriba, que son los que han descendido de Primera Federación. También dije que se metía el Atlético Paso. Conozco a [Manolo] Sanlúcar y cuando jugamos allí la pasada temporada me dijo que si se salvaban, iban a hacer un buen equipo. Han firmado buenos futbolistas. Está arriba por méritos propios y no me sorprende. Lo están haciendo muy bien. Sólo ha encajado cinco goles y está a un punto del primero».

Adaptación al terreno

«Es un buen equipo, que trabaja muy bien, que encaja muy poco y que está ahí por méritos propios», afirma. Sobre las claves, analiza que "lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a su terreno de juego, con un césped artificial que está muy trillado. Y luego las dimensiones del campo, un poquito estrecho".

A partir de ahí, asegura, hay que «igualarles, porque es un equipo muy intenso, que no te deja sentir cómodo, que en cuanto el balón está en juego te presionan. Hay que igualar todo eso y, a partir de ahí, tratar de estar lo más finos posibles con el balón, trabajar muy bien las segundas jugadas por lo que he dicho, césped artificial y campo estrecho. Vamos a estar todos muy juntos y hay que estar todos muy vivos.

También la estrategia, dice Cobos, «toma mucha importancia: fueras de banda que son casi córner, faltas continuas… tenernos que hacerlo muy bien porque de los 11 goles a favor, a los que les han sacado mucho rendimiento, hay un número importante así».