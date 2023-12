No podrá ser en Milán. La pareja Paula Josemaría-Ari Sánchez cayó en semifinales ante Bea González-Delfi Brea por un ajustado 6-4 y 7-6 y no podrán jugar la final del torneo de Premier Padel de la ciudad italiana. La extremeña y la catalana pusieron todo de su parte para, en vuelta a los torneos, forzar al menos el tercer set, pero no pudo ser ante la que está siendo la pareja más en forma de este año.

Aun así, la moralejana y la de Reus acabarán el año como pareja número 1 mundial tras protagonizar una temporada absolutamente pletórica, en la que se han consolidado como la mejor dupla del planeta pádel. En el comienzo del segundo set, en el que Josemaría y Sánchez rompieron el servicio de la pareja hispano-argentina, pudo estar la clave, pero finalmente no pudo ser para las número 1, que lucharon hasta el final.