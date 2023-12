El Cacereño reconoce el problema con su cantera, que espera solucionar "antes de fin de año"

Crisis en la cantera del Cacereño tras la denuncia de impagos a sus técnicos desde el inicio de temporada, esto es, cuatro meses. El club extremeño espera que el anunciado paro de los entrenadores a través de diferentes grupos de whatsapp finalmente no se materialice y anuncia que saldará las deudas “antes de que finalice el año”. Durante las últimas horas se han sucedido diferentes conversaciones entre las partes para acabar con el problema, que el CPC reconoce y que, entre otras cuestiones, justifica por la tardanza en la llegada de las subvenciones públicas y también por querer “aliviar” la carga económica a las familias de los jugadores de base.

“Sentimos tener que tomar esta decisión tan drástica y nos da pena por los niños que realmente son lo más importante y los que más lo van a sufrir, ya que no tienen culpa alguna”, se ha escrito en los grupos a modo de comunicación a los padres. “Nosotros no vivimos de esta ayuda económica, pero nos da mucha rabia porque al inicio de temporada dimos nuestra palabra y estamos comprometidos invirtiendo tiempo y esfuerzo, dejando otras cosas al lado”, agregan los entrenadores, en tanto que desde el club aseguran que "los niños no se van a quedar sin entrenar".

Los denunciantes esperan también que todo se solucione “en días”. De momento, las cuentas de las redes sociales del Cacereño han asumido todo. “Queremos reconocer y validar las afirmaciones de que la sección de cantera no se encuentra al día en sus pagos. Es nuestra prioridad ser transparentes con nuestros socios, padres, jugadores y comunidad en general”.

Los argumentos

El Cacereño explica que al inicio de temporada se propuso “aliviar en la medida de lo posible la carga económica sobre las familias. Entendemos que el aumento de costos relacionados con el alquiler de campos y las mutualidades es un desafío difícil de afrontar, especialmente bajo nuestro sistema de pagos mensuales, que no cubre en su totalidad dichas obligaciones a principio de temporada”.

El club concreta que ha adelantado el 100 por ciento del costo de la ropa deportiva, “a pesar de que inicialmente sólo se solicitaba el 50 por 100 como anticipo. Asimismo, hemos asumido los pagos de arbitraje y transporte en categorías no Judex de la cantera”.

Según la entidad, la diferencia económica “que aún persiste está diseñada para ser cubierta con subvenciones que, según la administración, son inminentes y deberíamos haber recibido. Queremos tranquilizar a nuestra comunidad informando que la intención del club es saldar todas las deudas pendientes ante finalizar el año”.