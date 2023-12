El Cacereño vuelve a entrenar pendiente de los refuerzos

Tras siete días de descanso, la plantilla del Cacereño volvió este miércoles a los entrenamientos, un regreso que se hace muy pendiente de un mercado invernal, algo parado de momento, y que se abrirá oficialmente el próximo martes 2 de enero. Son tres las fichas que tiene libres el conjunto verde, dos que no se ocuparon en verano y una más que quedó liberada tras la salida ya confirmada de Javi Vertiz, un jugador que no había entrado nunca en los planes de Julio Cobos.

Esas tres fichas libres tienen que ser para jugadores sub-23, un handicap más en un mercado siempre complicado como es el del mes de enero. Un jugador para el lateral derecho parece una de las necesidades del conjunto verde. No solo por la salida de Vertiz, sino también porque Bruno no ha jugado nada en los cuatro últimos partidos y esa posición la ha ocupado Lobato, central reconvertido que no podrá jugar el próximo partido, el del 7 de enero ante el Numancia en Soria, por sanción.

Otra posición que le gustaría reforzar a Cobos es el ataque, incorporar un jugador polivalente que le diera juego en varias posiciones ofensivas. Pero, aunque el deseo sería poder contar con los refuerzos lo antes posible, lo que no se quiere es dar pasas en falso y el mes que estará abierto el mercado invita a ir con cautela.