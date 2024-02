El Lithium Iberia Sagrado Cáceres sorprende al líder, el UCB cordobés

De vez en cuando el baloncesto depara sorpresas tan rotundas como la que protagonizó este domingo en la Liga EBA el Lithium Iberia Sagrado Cáceres ante el UCB Camper Eurogaza. Ganaron los locales por 81-65 tras una fantástica demostración de juego, sobre todo en el primer tiempo, cuando inesperadamente desarbolaron a un oponente mucho más dotado en todos los sentidos... menos en entusiasmo.

Con una enorme defensa y un ataque rápido y agresivo, el primer cuarto resultó para enmarcar, y eso que empezó 0-4. Pero el vendaval de juego de los colegiales resultó incontestable hasta el 27-10 con el que concluyó ese tramo inicial. Todo funcionaba, desde la dirección de juego de Juampi Márquez y Nico Marina al trabajo interior de Senghor y Kingsley, pasando por la verticalidad cara al aro del último en llegar al equipo, Saikou Diallo.

Quizás el UCB pensó en se momento que podía reconstruirse rápidamente para ir metiéndose poco a poco en el partido, pero no el Sagrado no lo permitió. Tras superar los 20 puntos de ventaja, esta quedó en 14 al descanso (42-28). El hueco nunca bajaría de los 10 en la segunda parte, uniéndose a la fiesta Lucas Sigismonti. El escaso descanso que tuvieron los titulares podía hacer pensar que en la recta final podrían desfondarse, pero no ocurrió así. En una temporada más llena de sinsabores que de alegrías, el conjunto que dirige Mario Segalás no podía dejarlo escapar. Y no lo hizo.

LOS DEMÁS

El Sagrado, con un balance de 6-12, pone tierra de por medio respecto a las dos últimas posiciones, aunque sigue siendo el peor de los cuatro equipos extremeños. El sábado ganó el mejor de ellos, un Vítaly La Mar BCB (11-7) que no tuvo problemas el sábado frente al Cimbis, que es precisamente el próximo rival de los cacereños (85-59). Mientras tanto, el Hache Publicidad Moraleja cayó ante el San Fernando (68-54), aunque continúa en una cómoda décima posición (7-11).

Los mismos guarismos de victorias y derrotas tiene el City of Badajoz Academy, que este domingo no tuvo opciones en su visita al Eiffage Ciudad de Dos Hermanas (85-66). Los pacenses perdieron los cuatro cuartos (parciales de 20-17, 20-13, 24-18 y 23-18), nunca conectados a un partido que se disputó en un horario poco habitual en esta categoría, las 11.00.

Kedar Wright (30 puntos) estuvo muy solo en el ataque del CBA, que está echado de menos Matteo Strikker, que estaba siendo su mejor interior hasta que se marchó al Godella de LEB Plata en enero.