La Gala del Ciclismo Extremeño, que acogió en Badajoz a 400 personas, tuvo varios protagonistas. Fueron premiados deportistas por resultados nacionales y regionales de 2023. Dentro de estos nacionales estaba el pacense Alejandro Kim para recoger el premio por su excelente actuación en el Campeonato de España, donde obtuvo una medalla de plata y fue el primer élite nacional.

Para sorpresa del protagonista, recibió un homenaje especial desde la Federación Extremeña que no fue consciente hasta su nombramiento in situ. Siendo así elegido como deportista que recibía dicha conmemoración por sus resultados a lo largo de los años en el ámbito regional, nacional e internacional. "Ha sido una sorpresa total, estábamos disfrutando de la tarde y ya había recogido el premio del nacional cuando empecé a escuchar un palmarés muy parecido al mío y seguidamente me nombraron", ha apuntado el ciclista.

“Gracias de corazón a la Federación Extremeña de Ciclismo y a todos los que han colaborado con ello, es un orgullo en todos los sentidos recibir dicho homenaje. El mensaje que me gusta dar es que si los resultados son importantes pero lo esencial es que cada día disfruto de la bici, sin eso nada sería posible", según ha incidido Kim.