El Mérida se ve ya muy competitivo

El Mérida cerraba la jornada con su visita al Alfredo di Stéfano y conocía que los resultados de otros partidos eran perjudiciales para sus intereses. Estaban sumando todos sus rivales directos, con victorias sorprendentes como la del Melilla ante el Málaga o la del Atlético Baleares ante el Antequera, además del triunfo del Linares en casa del colista. El único consuelo es que los dos equipos que marcan la salvación no habían pasado del empate: el Sanluqueño en Ibiza y el San Fernando en casa ante el Recreativo.

Los emeritenses se veían más obligados a conseguir la victoria, pues si no, se hubieran descolgado de una manera casi definitiva de la pelea por la salvación. Al final, los tres puntos vuelven a colocarle como el equipo que marca el descenso y recorta a cinco puntos la distancia con la salvación.

«Con este nivel de competitividad le podemos plantar cara a cualquier equipo», decía David Rocha. La palabra que más repitió el técnico emeritense tras el choque era «competitividad». Reconocía que «traer jugadores en invierno hace que crezca la competitividad en el día a día y eso se nota el domingo. Antes, había jugadores que jugaban porque no había otros, hemos llegado a ir con 12 a jugar, ahora hay competencia y tienen que apretar los dientes». En este sentido, ponía el ejemplo de Bourdal, que completó un gran partido en el eje de la zaga junto a Eliseo Falcón: «Tengo que ser justo con mis palabras, Bourdal llevaba dos partidos sin jugar, pero lleva dos semanas entrenando a un gran nivel y tengo que premiarle».

Maduros

La victoria «es muy importante y ahora se han metido en un problema, han llegado a un nivel competitivo que deben seguir mostrando, no pueden bajarse de ahí, porque si no, no nos salvamos», explicaba el preparador. «Nos da muchísima moral para el futuro. Los chicos se lo merecían, nos faltaba este grado de madurez y competitividad, me alegro muchísimo por ellos, porque es un año que están sufriendo».

La primera vez que ha podido contar con Mizzian y Chuma juntos, Rocha los ha utilizado desde el inicio a los dos en punta y el plan le ha salido: «Nos da muchas alternativas, nosotros sabíamos que en esos duelos cuerpo a cuerpo con los centrales podíamos ser ganadores, sabíamos quela juventud les puede pasar esa mala jugada. Además, Juanjo nos da piernas para saltar al pivote. Quizá alguna vez cambiemos el plan, porque tenemos alternativas con los jugadores que vamos recuperando, pero nos sentimos cómodos con esta estructura, sobre todo sin balón”.

La alegría que se ha llevado el equipo con esta victoria le hace afrontar con más confianza los dos choques importantes que tiene ahora p ante los dos líderes del grupo, primero recibiendo el sábado (18.00 horas) al Castellón en el Romano y después en Ibiza.