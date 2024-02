Fran Viñuela: "Ni los que conocen el fútbol saben explicar la temporada del Cacereño"

Para Francisco Javier Viñuela Campos, 'Fran Viñuela' (Villafranca de los Barros, 12 de julio de 1998) el fútbol es casi una religión. Cada reflexión del extremo del Cacereño invita a pensar que le gusta mucho lo que hace. Con altos y bajos, con aciertos y errores, con momentos estelares mezclados con otros de ostracismo, la figura descarada de este jugador veloz no se resiente en su discurso. Eso sí, no sabe explicar qué le ocurre a su equipo este año, pero sí dice que la salvación es lo primero que hay que amarrar y que el nivel de la plantilla es mucho más grande que lo que dice la tabla. También habla de pasado, de ese que, por ejemplo, le reportaba la módica cantidad de 150 euros mensuales en su actual club. Eso ocurría hace siete años.

Hace siete años, con 18-19 años en Tercera, era el goleador del Cacereño. Y este año, a su vuelta, no lo está siendo tanto, pero está siendo pieza fundamental para Julio Cobos…

Son dos etapas muy diferentes. La primera fue mi primer año senior y fue la temporada de encontrarme con el fútbol y la realidad de este deporte. Venía de juveniles y ahí no ves la realidad. Cuando te metes en un equipo profesional de lleno, ves lo que hay, el fútbol real. Ahora mismo, tras varios años de carrera, es diferente. Sabes ya de qué va esto. Lo de los goles, este año llevo ya cinco; entonces hice siete, muchos al principio. Somos diferentes, tanto el club como yo. Entonces, ese club era un desierto, no había nada prácticamente, y ahora está mucho mejor. Y yo también. Entonces era un niño y ahora soy un profesional.

Su carrera se relanzó en aquella temporada. Luego, Extremadura, Mérida, Villanovense… ¿qué ha ocurrido para no explotar definitivamente para categorías superiores?

Me fui del Cacereño al Extremadura B. Ese año no fue bueno. Hice la temporada en el equipo de Segunda y después no volví. En los filiales, está mal decirlo, pero hay mucho mamoneo. Fue desilusionante aquella temporada. Después me fichó el Villanovense por tres años. Yo las considero como mis tres mejores temporadas, tanto a nivel futbolístico como personal. Después me llega la oportunidad del Mérida en Primera Federación. Lo considero un año de aprendizaje. Empecé bien la primera vuelta, jugando bastante, pero en la segunda no conté para el míster y jugué muy poco. Cuando pasa esto, valoras otras cosas.

Antes de su primera llegada al Cacereño rompió un contrato de tres años con el Murcia. ¿Qué ocurrió?

No me arrepiento. Eso fue así. Salgo del Diocesano de juveniles y me voy al filial del Murcia. Estuve un mes, no me encontré bien. Era la primera vez que salía de mi casa, era un crío, y me salió la oportunidad del Cacereño y decidí volverme.

Viñuela, durante la entrevista. / Jorge Valiente

En el Diocesano, antes, había sido importante. ¿Qué recuerda de aquello?

El año del División de Honor del Dioce lo considero también como de mis mejores temporadas. Ahí fue cuando yo exploté. Si no llega a ser por aquel año a lo mejor no hubiera sido el mismo. Nunca se sabe. Hice diez goles y después al final de temporada nos llevaron a cuatro al equipo mayor y ascendimos.

Y en el Cacereño, en su primer año, ganaba solamente 150 euros mensuales…

-Sí, sí. Verdad. No tenía otra cosa. Por aquella época el fútbol me costaba dinero. Era un niño. Vívía con Javi González y Joserra, mi compañero ahora. No me arrepiento. No ves el dinero, ves la oferta deportiva, ves un equipo como el Cacereño, potente de la Tercera División con aspiraciones a subir.

Actualmente, ¿cómo se ve?

En un punto muy bueno de mi carrera. Tengo 25 años ahora, y dicen que la mejor edad para un futbolista son los 26, 27, 28… pero creo que puedo dar mucho más.

¿Se siente importante con Julio Cobos?

Sí, el míster y el cuerpo técnico me dan confianza y eso es fundamental.

¿Ha soñado alguna vez con ser futbolista de Primera?

Obviamente. Cualquier niño que juegue al fútbol sueña con eso, pero ahí solamente llegan los elegidos. El fútbol es muy complicado, aunque nunca se sabe. Hay que ser realista de dónde estás y hasta dónde puedes llegar.

En el Cacereño, ¿está feliz con lo que está haciendo?

Estoy feliz, pero sé que no hemos hecho bien las cosas, no sé por qué. Yo personalmente estoy contento en Cáceres, es mi tercer año, entre la etapa anterior y ésta. Me encanta la ciudad. ¿Mi papel en el equipo? Sí, también estoy satisfecho. Venía aquí como una pieza importante, así me lo hicieron ver tanto cuerpo técnico como director deportivo y creo que lo estoy haciendo lo mejor posible. Quedan 10 partidos y hay que intentar hacerlo mejor.

Viñuela intenta avanzar en el Cacereño-Unión Adarve. / Jorge Valiente

¿Por qué fuera son tan buenos y en casa tan flojos, al menos en resultados?

Buena pregunta, jajaja. Ni los que conocen mucho el fútbol saben cómo explicar la temporada del Cacereño. Es algo que nunca me ha pasado: que seamos el mejor equipo fuera y el segundo peor en casa. Suele ser al revés. He escuchado a la gente que nos ponemos nerviosos… yo hablo por mí y por el equipo y y creo que no.

¿Qué pronostica para el final de temporada?

Es complicado. Todos estamos muy juntos. Diría que hay que salvar la categoría lo antes posible. Suena a tópico, pero es lo que pienso. Hay que ser realistas, las cosas como son: estamos más cerca del descenso que de los playoff de ascenso. El equipo piensa en ganar este fin de semana. Los próximos dos partidos, ante el San Fernando en casa y el Ursaria fuera, son vitales. Si se ganan, estaríamos más cerca de mirar para arriba que de mirar por abajo. Pero lo que dice la clasificación es que hay más peligro de perder la categoría que del playoff. Esa pregunta hay que hacerla dentro de dos semanas.

¿Qué le falta al Cacereño para estar arriba?

Ser mejor en casa, es evidente. Para mí hay muy buen equipo, con un buen ambiente. Reunimos todo para meternos en 'playoff', pero el fútbol te pone en tu sitio. El verde es lo que manda, por mucho que tengas buen equipo, buen vestuario y buen cuerpo técnico.

¿Qué opina de Julio Cobos y de los que dicen que es un entrenador defensivo?

No. Julio se adapta al rival, defensivo por supuesto que no. Jugamos muchas veces con un solo medio centro de corte defensivo porque Telles juega de media punta, por ejemplo. Eso sí, cuando hay que defender hemos demostrado que sabemos. Contra el Sanse, por ejemplo, nos replegamos y salimos a la contra.

¿Qué será ‘de mayor’, cuando termine su carrera?

Me gustaría seguir en el deporte. Tengo los niveles de entrenador. Mi novia, Sabina, está estudiando una oposición de la Junta de Andalucía y mi vida puede ir por ahí. Ella ahora se adapta a mí y cuando termine yo mi carrera me tendré que adaptar a ella.