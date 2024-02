Alonso no aclara su futuro: "Lo sabré en unas carreras"

Fernando Alonso ha sido uno de los protagonistas en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahrein. El bicampeón asturiano ha valorado las expectativas de Aston Martin y su AMR24 después de los tres días de pretemporada y ha toreado entre risas las preguntas sobre su futuro y un posible interés de Mercedes por hacerse con sus servicios.

"¿ Mercedes? Primero tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no en la Fórmula 1", ha lanzado Alonso con una delatora sonrisa. El español termina contrato con Aston Martin a final de la presente temporada y todavía no ha iniciado las negociaciones para renovar. "Tendré que decidir si voy a seguir en la F1 en unas cuantas semanas. Me siento genial ahora mismo, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será retadora o quizás no. Veremos. Me tomaré unas cuantas carreras para decidir", ha afirmado.

De momento prefiere centrarse en el Mundial que arranca este jueves con las dos primeras de entrenamientos libres del GP de Bahrein. Visto lo visto en los test, todo apunta a que Red Bull y su tricampeón Max Verstappen van ser un año más los grandes favoritos. De hecho, Alonso ha vuelto a tirar de ironía cuando le han preguntado si tenía las herramientas para batir al neerlandés y le ha puesto un nuevo apodo: "Todavía no tengo las herramientas y Max es el coleccionista".

En cuanto a las prestaciones del AMR24, Alonso se ha mostrado cauto: "Esperemos un par de carreras. Bahrein es un circuito con características muy particulares, así que habrá que esperar a Australia o incluso Japón. Quizás hasta entonces no podremos tener una idea clara del orden y del rendimiento de los equipos. Creo que el coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada, pero no sé si será suficiente. Hay que esperar".

"Todo funciona como se espera. El año pasado empezamos con una buena base y nos sorprendió lo bien que iba al inicio. Será interesante si podemos mantener el ritmo de desarrollos en comparación con los equipos ‘top’, porque no alcanzamos esas expectativas en 2023. Necesitamos varias carreras para fijar el orden competitivo de los coches. Hacemos muchos test aquí, conocemos mucho la pista y eso puede generar confusión. Yo no prestaría mucha atención a los resultados en esta primera carrera”, ha zanjado el asturiano, que a sus 42 años está a punto de comenzar su 21ª temporada en el Mundial.