La vuelta de Juanma Barrero al Romano, otro aliciente para el domingo

Tras pasar con buena nota los dos envites ante los dos mejores equipos de la categoría, al Mérida le llegan dos citas consecutivas de las de ‘su’ liga ante el Atlético Baleares que dirige Juanma Barrero y el San Fernando. Pero como David Rocha mantiene la filosofía del partido a partido, primero se quieren centrar en el de este domingo (12.00 horas) con la visita al Romano José Fouto del cuadro insular.

Los atractivos de este encuentro son muchos: primero, a nivel clasificatorio, el Mérida les aventaja en cuatro puntos, con lo cual, una victoria local supondría dejar muy tocado al equipo mallorquín, mientras que, dependiendo de lo que hagan San Fernando y Linares, podría salir del descenso el cuadro romano.

En segundo lugar, los emeritenses se encuentran en el mejor momento de la temporada y las sensaciones que transmiten son mucho más positivas pues el equipo muestra una imagen competitiva ante cualquiera, lo que está dando lugar a que la afición se esté reenganchando, como demostró el centenar de aficionados que estuvieron en Ibiza el pasado domingo. La propia entidad quiere aprovechar este buen momento para que el estadio tenga el mejor ambiente posible y ha puesto en marcha una campaña para que las entradas sean más asequibles.

EL PROTAGONISTA

El tercer gran atractivo es la vuelta de Juanma Barrero, junto con Sergio Cano como segundo entrenador, al estadio emeritense. Ídolo de la afición por su pasado como jugador y, sobre todo, por la última temporada y media que protagonizó en el banquillo romano, cogiendo al equipo coqueteando con el descenso en Segunda Federación y que terminó ascendiendo para, a la campaña siguiente, debutar en Primera Federación llegando a hacer soñar en algún momento con la posibilidad de los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda División.

Las desavenencias del entrenador con la propiedad del club llevaron a que no continuara. Tras un verano en el que no terminó de fructificar ninguna de las ofertas que le llegaron, terminó por coger las riendas del Atlético Baleares en la sexta jornada. A lo largo de los meses de noviembre y diciembre parecía que daba con la tecla llegando incluso a adelantar en la clasificación al propio Mérida, sin embargo, el cambio de año no le ha sentado bien y, como se ha citado con anterioridad, llega a la cita del domingo muy necesitado de puntos.

Se espera que la afición local acoja con una gran ovación tanto a Juanma como a Sergio, de lo que no hay noticias es si el propio club tendrá algún pequeño detalle con los protagonistas, algo que sería muy aplaudido en la previa.