El líder evalúa la capacidad de reacción del Llerenense

Alineaciones probables Llerenense: Kellyan; Toro, Inglés, Iker, Salvador, Quezada, Platero, Juanpe, Celihueta, Maikel y Dani Martínez. Sanse: Zárraga; Saúl, Mayorga, Luque, Pareja, Miki, Yael, Guille Perero, Macho, Juancho y Arasa. Árbitro: Alberto Sánchez Ingidua (colegio castellano-leonés). Estadio: Fernando Robina de Llerena. Hora: 16.30h.

El Llerenense regresa este domingo al estadio Fernando Robina con ánimos renovados tras romper su mala dinámica de derrotas con un triunfo de oro en Canarias en el campo del Mensajero, un rival directo al que ha dejado muy tocado en la clasificación. El conjunto extremeño recibe en su campo, a partir de las 16.30 horas, al Sanse, actual líder del grupo y catalogado como gran favorito, por rendimiento y plantilla, para alzarse con el primer puesto del grupo V que da derecho al ascenso directo a Primera Federación.

Ha sido una semana muy distinta con respecto al último mes y medio. «La gente sufre mucho con las derrotas y la sensación que tenemos es de habernos quitado un gran peso de encima. Ahora tenemos ese puntito de alegría que te da una victoria. La vida son estados de ánimo, como el fútbol» valora Luismi Álvarez, el técnico.

Pese a las seis derrotas encadenadas, el Llerenense nunca ha mostrado una fragilidad ni deportiva ni mental. Psicológicamente, se ha mostrado fuerte, y ese aspecto es muy de valorar para un equipo recién ascendido.

Esta capacidad de competitividad le hace tener opciones ante un rival que sabe jugar muy bien como visitante y tiene jugadores muy determinantes en la categoría. «Para mí, como equipo, es el mejor del grupo. Me gusta mucho su forma de jugar y cómo arriesga en zonas menos usuales, pero casi siempre bien. El Sanse tiene jugadores muy verticales, que no les quema la pelota, y saben perfectamente a lo que juegan. Fue, sin duda, el rival que más nos superó en la primera vuelta», recuerda Luismi, a quien no se olvida la derrota por 4-0 sufrida en Matapiñonera.

De cara al partido de este domingo, el Llerenense sigue teniendo las baja de Mario Ramón y Maxi Ribeiro.

Luismi Álvarez ha valorado la sanción de 300 euros con la que ha sido multado el Mensajero tras los incidentes del partido de la pasada semana cuando un aficionado saltó al campo a agredir a un jugador del Llerenense al término del partido. «Me parece lamentable. Estas cosas hay que cortarlas y que valga 300 euros lo que incita es que pueda volver a pasar. Y ojo, lo digo porque puede pasar en cualquier campo».

El Sanse llega a Llerena en un momento de consistencia grupal. El equipo lleva tan sólo una derrota en los últimos 10 partidos. Juancho y Arasa son sus grandes referencias ofensivas, con 19 goles entre ambos.