El mejor Mérida de la temporada llega en el mejor momento

Llega el tramo final de la temporada con seis jornadas por disputarse, y el Mérida, tras su victoria del sábado ante el Algeciras (3-1), ha encadenado tres partidos sin perder con dos victorias consecutivas. Esto, sumado a que sus rivales directos no están consiguiendo puntuar, ha supuesto que los emeritenses se alejen a tres puntos del descenso directo, hayan conseguido superar en la clasificación al Atlético Sanluqueño y hayan empatado con el Real Madrid Castilla, quien parecía que no estaría en esta pelea a estas alturas.

Al buen momento clasificatorio del equipo, se le suma el buen momento de juego. En la última jornada, fue capaz de remontar en la segunda parte el gol en contra con el que se llegó al descanso, consiguiendo marcar tres tantos con el doblete de Chuma y el gol de Elejalde, ante un equipo tan rocoso como el algecireño.

Optimismo

Las buenas sensaciones que transmitió el equipo de David Rocha es lo que aumenta el optimismo en la parroquia romana, pues da la sensación de que está en el mejor momento de la temporada, lo que puede hacer que tenga un fin de competición menos ajustado del que se podría prever, aunque la realidad de la liga indica que siempre puede haber sorpresas.

Las dos próximas citas pueden ser las que supongan un paso muy importante en busca de conseguir la salvación del Mérida: este domingo (12.00 horas) visita al Melilla, antepenúltimo en la clasificación, y con muy pocas opciones para la salvación; el domingo siguiente (28 de abril, 20.00) recibe en el Romano José Fouto al Atlético Sanluqueño, rival directo, que actualmente marca la salvación con tres puntos menos y un puesto por detrás, y contra el que también va a dirimir el goalaverage particular tras el empate de la primera vuelta. Tras estas dos citas, al Mérida le resta recibir al Intercity y al Ceuta en la última jornada, y viajar a dos plazas complicadas como Málaga y Murcia.

Rocha no podrá contar con Beneit por acumulación de tarjetas, con lo cual, teniendo en cuenta que al entrenador le gusta tocar muy poco lo que funciona, si no hay ningún problema físico en ningún jugador, lo normal es que la única modificación en el once sería la entrada de Pipe en el lateral derecho por el propio Beneit.

A nivel ofensivo, el plan puede ser el mismo, con la garantía de tener a Elejalde y a Álvaro Juan para la segunda parte, futbolistas que en los pocos minutos de los que han dispuesto esta temporada por las lesiones están demostrando con goles y asistencias que podrían haber sido piezas fundamentales en este equipo durante la campaña. La buena noticia es que están disponibles en el momento más importante de la temporada.

