El Mérida, a olvidar Melilla y centrarse en la 'final' ante el Sanluqueño

En este tramo final de la temporada en el grupo segundo de la Primera Federación es complicado hacer pronósticos, pues cada fin de semana se producen resultados realmente sorpresivos que demuestran que nunca se sabe qué rival es el propicio para sacar los puntos en liza. Para muestra, la propia derrota del Mérida (2-0) ante un Melilla casi desahuciado, pero cuya victoria les hace mantener las esperanzas de salvación.

«Demuestra que en cuanto bajamos un pelín, a nosotros nos cuesta, igual que a todos, hoy (por el domingo) al San Fernando le han metido cinco en Granada, donde era obligatorio que nosotros ganáramos. Va a ser muy difícil y tenemos que seguir apretando». De esta forma se explicaba el entrenador emeritense, David Rocha, tras el encuentro en el que caía derrotado en el Álvarez Claros.

Reconocía el técnico que «no hemos estado con la intensidad que requería el partido, sobre todo en la primera parte. En la segunda, damos un paso adelante en cuanto a intensidad, hemos merecido el empate, el segundo gol es anecdótico», recalcaba.

Tras la derrota, el vestuario estaba “jodido, es normal, no solo por el partido si no por la oportunidad que se nos escapaba.Viendo los resultados, hubiésemos dado un paso importante para la permanencia, pero no hay tiempo para lamentarse, el domingo tenemos un partido fundamental en un contexto muy diferente».

Mucho a favor

La mencionada derrota del San Fernando sumada a la del Linares en casa ante el Castellón (0-1) permite a los emeritenses seguir en puesto de salvación con tres puntos de ventaja sobre los de La Isla y seis sobre los de Linarejos, además de estar empatados a puntos con el Atlético Sanluqueño, que ganó y será el rival romano del próximo domingo (20.00 horas). Tres puntos por encima se encuentra el Real Madrid Castilla.

Así pues, con estos resultados, los emeritenses perdieron una gran oportunidad de poner más tierra de por medio con el descenso. Además de la derrota, el encuentro deja dos lesionados: Bourdal, que se hizo daño en una rodilla en una acción defensiva al filo del descanso, y Elejalde, que en los últimos dos minutos fue deambulando por el campo andando y cojeando, lo que mostraba que estaba lesionado.

De cara al domingo, Rocha mandaba un mensaje claro a la afición romana: «el que pensara que iba a ser un camino de rosas, es que ve poco fútbol de esta categoría. Sabemos que vamos a sufrir hasta el final, y que la permanencia pasa por casa, de los cinco son tres en casa (Atlético Sanluqueño, Intercity y Ceuta).El Romano tiene que hablar y llevar en volandas al equipo y no tengo ninguna duda que así será», arengó el entrenador del Mérida.

Para conseguirlo, el club repite la promoción de entradas en las que cuanto antes las compres, más baratas son.

Con todo ello se quiere poner el caldo de cultivo suficiente para lograr una permanencia que no hace mucho parecía casi imposible. Sin embargo, la buena segunda vuelta de los extremeños ha conducido a esta situación de esperanza total, pese a varapalos como el sufrido en Melilla.

El Mérida cree en sí mismo y el domingo ante el Atlético Sanluqueño puede ser la clave del respiro generalizado.

