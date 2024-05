El Mérida pone en juego su primer ‘match ball’ ante el Intercity

Llega la antepenúltima jornada de liga en Primera Federación y el Mérida tiene la oportunidad de conseguir la salvación matemática. Para ello, necesita ganar este sábado al Intercity (19.00 horas), que el Linares pierda en feudo del Atlético Baleares (domingo, 12.00) y que el San Fernando no gane en casa al Málaga (domingo, 18.00). Dicho de otro modo, los emeritenses llegan a esta fecha en una muy buena situación, pues aventajan en cuatro puntos a los de Linarejos y en cinco a los de La Isla .

A pesar de esta circunstancia, David Rocha, entrenador del Mérida, reconocía en la comparecencia previa al choque que «no he pensado en que podemos conseguir la permanencia porque todo pasa por nosotros, si no ganamos es matemáticamente imposible, así que no lo pensamos, nos centramos en ganar el partido y después a ver qué pasa el domingo, así que el foco lo ponemos en eso y meterles presión a ellos».

Más allá de los números, los de Rocha han llegado a este tramo final dejando muy buenas sensaciones, como por ejemplo la semana pasada en La Rosaleda, lo que hace que la confianza en el entorno sea aún mayor. «En esta segunda vuelta hemos estado siempre cerca de ganar, pero la competición también nos ha demostrado que cuando no estamos al nivel, estamos cerca de perder», con lo cual, entendía que el éxito en el encuentro para por «salir muy enchufado y, si nos ponemos por delante, aprovecharlo».

Bajas en el Mérida

No estarán disponibles los lesionados Bourdal y Llácer, este último tras un golpe en Málaga en el cuádriceps que le ha generado una microrrotura en el recto. Rocha tendrá que elegir entre Raúl Prada, más ofensivo, y Damián Canedo, con un perfil más defensivo, para el lateral zurdo. Tampoco estarán los sancionados Luis Acosta y Dani Sandoval, dos pilares del equipo. «Vamos a jugar a lo mismo aunque no estén, vamos a ser el equipo reconocible que somos».

Para sustituir a Acosta, el jugador más parecido en el plantel sería Ismael Gutiérrez, que vuelve a la convocatoria, pero está teniendo muy pocos minutos y la semana pasada fue baja por unas molestias en el pubis. En el doble pivote Juanjo Sánchez tendrá, previsiblemente, un rol más posicional, que suele interpretar el sancionado, y Raúl Beneit abandonará el lateral derecho (volvería Pipe a dicha posición), para acompañar a Sánchez en la zona ancha.

Para relevar al asturiano en el extremo zurdo, la plantilla confiere muchas más alternativas. En este caso Javi Martín sería el que ocuparía dicha posición.

Además de la vuelta de Gutiérrez, también destaca la recuperación de Iñaki Elejalde, que, como revulsivo en las segundas partes, está dando un rendimiento notable.

Por primera vez, el técnico anunciaba este viernes quién jugaría el partido de una manera muy original: «Mañana jugará tribuna, preferencia, el fondo que abran, los once que entren, los cinco de refresco, los que no puedan participar, el cuerpo técnico y la mayor parte de Extremadura, porque mañana para nosotros es un día fundamental. Entre el que entre, va a hacerlo bien y se va a dejar todo en el campo».

Por su parte, el técnico del Intercity, Alejandro Sandroni, reconocía que «se nos ha hecho larga la temporada», pues se encuentra en mitad de la tabla sin objetivos por arriba ni prisas por detrás, por lo que «tenemos que recuperar la pasión, porque parece que ha terminado la temporada y creo que sería muy bonito quedar entre los diez primeros». No escatima en elogios hacia el cuadro emeritense: «Espero al mejor Mérida porque, además, en la segunda vuelta es de los mejores equipos. Ahora mismo es el Intercity del año pasado por esta época. Un equipo hiperagresivo, vertical, que sabe lo que se está jugando, que le pone muchísima pasión, con buenos jugadores y en un campo precioso con toda Mérida allí. Entonces, si no nos ponemos a ese nivel de pasión y de competitividad, lo vamos a pasar mal».

El número de bajas con el que llega el equipo alicantino es bastante elevado, pues no podrá contar con Guillem Jaime por sanción, además de los lesionados Manu Herrera, Jon Cebeiro y Aarón, a los que hay que sumar las dudas de Danny Blum, Leo Vázquez y Diego Cámara.