El Mérida frustra al Murcia

1 - REAL MURCIA: Manu García, José Ruiz, Rufino, Alberto G., Marc Baró, Larrea, M. Svidersky (Isi Gómez, min. 46), Tomás Pina (Amin, min. 67), Dani Vega (Rojas, min. 88), Carrión (Pedro León, min. 46), Carrillo (Sabit, min. 82). 1 - AD MÉRIDA: Juanpa, Pipe, Eliseo, Bonaque, Prada (Canedo, min. 76), Acosta, Juanjo Sánchez (Mizzian, min. 68), Beneit (Ben Hamed, min. 76), Busi (Javi Martín, min. 46), Sandoval, Chuma (Iñaki Elejalde, min. 61). GOLES: 1-0 (min. 78) Carrillo. 1-1 (min. 87) Mizzian. ÁRBITRO: Alberola Rojas (Colegio castellano manchego). Tarjetas amarillas a los visitantes Busi, Chuma, Bonaque y Pipe. INCIDENCIAS: Trigesimoséptima jornada de la Primera Federación (grupo 2). Partido disputado en la Nueva Condomina ante 3.200 espectadores.

La AD Mérida dejó claro que, pese a no jugarse ya nada, va a competir hasta el último segundo de lo que queda de liga y le puso las cosas muy difíciles al Murcia en la Nueva Condomina, frustrando su clasificación para los ‘playoff’ con el 1-1 final. Los de David Rocha defendieron con mucho orden ante un equipo local que necesitaba ganar y no lo logró.

Con el objetivo de la permanencia matemáticamente conseguido desde la pasada jornada, el Mérida llegaba Murcia en busca de tres puntos, los últimos fuera de casa de esta temporada. Pero el rival se jugaba mucho, y necesitaba el triunfo. El Real Murcia se hizo con el balón desde el inicio, moviendo la pelota con calma en la zona ancha y tratando de hacer bascular a la defensa emeritense, aunque sin demasiada intensidad en ataque.

Parecían que el miedo a perder atenazaba a los locales en los primeros compases del choque, aunque probaban suerte ya en el minuto cinco con un centro de Baró al segundo palo que conseguía rematar Carrillo, pero Juanpa no tenía problemas para desviar el balón a córner.

Máxima seriedad

No conseguían más los murcianos ante un AD Mérida bien plantado en el terreno de juego y que no dejaba huecos mi cometía errores en defensa. Tampoco renunciaban al ataque los romanos, que en el minuto 18 protagonizaban una buena jugada de combinación tras una pérdida de balón local, aunque el asistente acabó pitando fuera de juego. Poco a poco, sin embargo, el dominio del Real Murcia se fue intensificando. A los locales no les valía el empate y empezaron a pisar el acelerador en busca de una mayor profundidad.

Lluis Llacer protege el balón. / Juan Carlos Caval / La Opinión de Murcia

Se mantenía firme el Mérida en defensa, pero los locales no desfallecían y empezaban a abrir algunos huecos en la zaga, aunque sin generar ocasiones claras, salvo un disparo de Dani Vega desde la frontal del área en el minuto 23 que Juanpa desbarataba sin excesivos problemas. Mientras, el cuadro emeritense, tuvo la suya en un contragolpe a la media hora de juego que a punto estuvo de aprovechar Sandoval para inaugurar el marcador, pero el balón acabó paseándose por la línea de gol sin entrar. Cuanto más insistían los locales en busca del gol, más peligro generaba la AD Mérida al contragolpe, y en el 34 era Raúl Beneit el que se internaba en el área, sorteaba a cuanto defensor le salía al paso y probaba con un remate que no encontraba puerta por muy poco. La última de la primera mitad iba a ser para los locales, en un centro desde la derecha de Alberto González, que Carrillo empalmaba de volea y que a punto estuvo de ser el 1-0, pero el balón se iba por encima del travesaño.

Lucha abierta

Necesitaba más el Real Murcia y su técnico apostó por un doble cambio en el descanso, dando entrada a Pedro León e Isi Gómez. También David Rocha movía fichas, dando entrada a Javi Martín en sustitución de Busi. Pero parece que fue al Real Murcia al que le sentaron mejor los cambios y apenas habían acabado de asentarse los dos equipos sobre el terreno de juego cuando pudo llegar el gol de los locales en un balón que quedó muerto en el área romana y que ni Pedro León ni Dani Vega conseguían rematar con acierto en un cúmulo de despropósitos.

La AD Mérida tardó poco en recuperar la buena disposición defensiva y los locales, aunque tenían más posesión de balón, no conseguían encontrar huecos en la zaga visitante para poner de nuevo en apuros a Juanpa.

Apretaban los locales, que seguían buscando insistentemente la manera de abrirse paso hasta el área contraria. La encontraron en el 69, con un centro de Dani Vega buscando a Alberto, pero su remate lo desviaba Pipe para enviar por encima del travesaño. Ya en el 75 era Carrillo el que se hacía con otro centro de Vega en el punto de penalti y probaba suerte con una volea que se iba directamente fuera.

Los romanos sufrían ante el acoso del cuadro local y finalmente, en el minuto 78, los murcianos encontraban el premio a su insistencia en un pase de Pedro León que remataba Carrillo, de cabeza, al primer palo, lejos del alcance de Juanpa para poner el 1-0.

A partir de ahí, el encuentro dio un giro. Con el marcador a favor los locales dieron un paso atrás, cediendo algo más de espacio y posesión a los emeritenses. El equipo de David Rocha, sin embargo, no conseguía profundizar en su juego y apenas inquietaba los dominios de Manu García. Pero Mizzian conseguía aprovechar un balón en el 87 para colocar el 1-1.

Al Real Murcia no le valía el empate y en los minutos finales se lanzó con todo en busca de un gol que le permitiese seguir soñando. A punto estuvo de conseguirlo en dos ocasiones consecutivas en el 91, pero Juanpa salvó el gol en ambas con dos grandes paradas. También la AD Mérida tuvo una última ocasión para haberse llevado los tres puntos en un remate de Mizzian que no encontraba puerta y dejaba las tablas en el marcador al final.

Saludo final entre los jugadores. / Juan Carlos Caval / La Opinión de Murcia

Suscríbete para seguir leyendo