Sainz, en el podio: "Estoy extremadamente contento por Charles"

Que Carlos Sainz es un jugador de equipo ha quedado claro en más de una ocasión, incluso este año, después de saber que la próxima temporada no continuará en Ferrari para ceder su asiento a Lewis Hamilton. Pero este domingo en Mónaco, el piloto español se ha metido a su equipo en el bolsillo, incluído al presidente de la compañía, John Elkann, participando en las celebraciones de la victoria de Leclerc con gran entusiasmo: "Estoy extremadamente contento por Charles", ha asegurado Carlos, que ha sido tercero en el podio, completando un fin de semana de ensueño para la Scuderia.

No todo ha empezado tan bien para Sainz, que se ha tocado con Piastri en la salida e iba camino del abandono por un pinchazo. Pero el accidente de Pérez y los dos Haas le ha permitido cambiar neumáticos y mantener la posición (3º) en la resalida tras la bandera roja: "Ha estado a punto de terminar todo. Me la he jugado en la salida pasando a Piastri por el interior. Era mi única baza para la carrera y aunque he conseguido casi pasarlo, en la salida de la curva no he traccionado bien, he perdido el tren delantero un poco y nos hemos tocado. Por suerte he podido volver a salir tercero y subir al podio", ha resumido Carlos.

"En la primera vuelta me sentía mal, pero por suerte se ha solucionado rápido cuando me han dicho que podía volver a salir tercero. Desde el principio el ritmo de carrera ha sido bueno, aunque está claro que es absolutamente imposible adelantar en las calles de Mónaco", ha advertido.

"Aun así estoy extremadamente contento por ver a Charles ganar su Gran Premio de casa, por como ha conducido todo el fin de semana. Terminar terceros y con Charles primeros es un gran resultado para el equipo y estoy muy feliz por ello. Parece que cada vez estamos más y más fuertes", ha celebrado.

"Sabíamos desde el viernes que mi ritmo de carrera no era el problema aquí. El viernes tuve un buen ritmo y hoy en aire limpio también hubiera sido así. Lo importante es que hoy ganase Charles y todo ha salido perfecto. Estoy muy contento por todo el equipo, el resultado es muy bueno para la lucha por el título de constructores", ha subrayado Sainz.

En las últimas vueltas de carrera ha tenido a el segundo puesto a su alcance: "He visto que Piastri perdía la trasera del coche un par de veces al final y he decidido acercarme, pero no ha sido suficiente para adelantar, así que el tercero es lo máximo que podíamos conseguir", ha cerrado.