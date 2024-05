Carlos López (Azuaga)-David López (Coria), primos frente a frente

Aparte de en las mismísimas calles de su localidad natal, han coincidido en dos clubs, en el Diocesano, en categorías inferiores, y el Cacereño, en la Tercera División de la temporada 2017-2018. Incluso se han enfrentado antes en los terrenos de juego luciendo diferentes camisetas. Carlos López Soriano (17 de agosto de 1996) y Carlos López Bravo (9 de mayo de 1997) son primos naturales, con mucho orgullo, de San Vicente de Alcántara. El domingo volverán a verse, como en la fase regular, en el campo, defendiendo distintas zamarras, el primero como futbolista del Azuaga y el segundo del Coria.

«Lo primero que hice, al salir del estadio, fue mirar el resultado de ellos. Seguramente él hizo lo mismo». Lo dice Carlos López, contando lo que sucedió tras el Azuaga 4-Villafranca 0 que daba el pase a la final extremeña de la fase de ascenso a Segunda Federación. «Al abrir el whatsaap ya tenía un audio de David. Me hacía la típica broma de que nos veríamos la caritas otra vez y que habría duelo directo entre primos, que a uno le tocaría la cara amarga y al otro la cara bonita y el poder meterse en la ronda final y luchar por subir», añade con naturalidad el centrocampista del Azuaga.

Ilusión compartida

«Me hace ilusión jugar ante mi primo. Para lo bueno y para lo malo, solamente va a poder estar en la final uno. Uno vivirá la cara amarga y el otro una alegría. Si se pierde o se gana se aceptará el rol y nos apoyaremos el uno al otro en la final para subir. Esto es fútbol y ganará el mejor o el que más suerte tenga», explica mientras tanto David López.

El hábil extremo del Coria destaca también que «siempre hemos estado muy juntos, hablamos casi todos los días y nos preguntamos todo». En verano volverán a verse o, como otros años, de vacaciones porque, según expresan, «estamos muy hermanados».

Carlos López y David López, su jovencísima época en el Diocesano / Cedida

Los dos volverán a hablar “algún día que otro y nos soltaremos alguna más. Yo le diré que pasaremos nosotros y que lo mire por el lado de que así va a coger vacaciones antes”. A modo de anécdota, ambos tienen una boda de un amigo el fin de semana del 23 y 24 de junio, coincidiendo con la final nacional de ascenso. ¿Quién de los dos irá en el caso de que la vuelta sea en casa? El que pase no va a a poder ir. ¿Quién lo lamentará y quién no?, he ahí la cuestión.

Ambos insisten en que la rivalidad «será sana», por supuesto. «Hay que tomárselo con humor y que la gente disfrute. Que pase el mejor, que ojalá seamos nosotros. Que el que pase consiga el ascenso», recalca Carlos López.

Los primos, de vacaciones el pasado año. / Cedida

Respeto mutuo

El jugador del Azuaga asegura que la eliminatoria «la veo muy igualada, con dos muy buenos equipos. A priori ellos tienen el factor a favor de que tienen la vuelta en casa y allí apretarán mucho. No han perdido en casa. En La Isla son muy fuertes y además les vale el empate, pero nosotros confiamos y hemos llegado con una dinámica buenísima. Estamos haciendo las cosas bien y les vamos a plantar cara y a darles guerra».

Todo ello, con un respeto al Coria «que estoy seguro que tendrán ellos también hacia nosotros», se congratula Carlos López, que guarda muy buena relación con el entrenador celeste, Miguel Ángel Ávila, un técnico que ya ha avisado sobre la peligrosidad de su oponente en un enfrentamiento con algo de favoritismo para los del Valle del Alagón, segundos en la liga regular, un puesto por debajo del Azuaga..

Mientras, David López considera el duelo casi como su familiar. «Va a estar muy igualado, pero nosotros, si estamos a nuestro nivel, se lo vamos a poner difícil. Espero que se decante la eliminatoria para nosotros».

Ambos, en cualquier caso, quieren volver a jugar juntos en años sucesivos. Mientras tanto, los López pronto tendrán que competir uno contra otro. Luego ya se irán de vacaciones y aquí paz…

