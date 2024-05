La jueza (de atletismo) Marta Carballo

Risueña, dicharachera, Marta Carballo (Valencia de Alcántara, 1982) recuerda con especial cariño el Encuentro de Atletismo Diputación de Cáceres, que este viernes alcanza su edición número 36 con ella como atleta homenajeada. «Esta cita era un punto rojo importante en mi calendario porque siempre molaba mucho competir con atletas buenas, en tu tierra además y que la gente te viera», apunta la valentina, que sigue muy ligada al atletismo. Primero, porque no ha dejado de competir, ahora lo haga en la categoría master; y segundo, porque es jueza nacional de atletismo, algo que le «apasiona». «Creo que los atletas me tienen en buena estima, me considero buena jueza», señala sin perder ni un segundo la sonrisa.

Lanzadora de peso, en su palmarés cuenta con una docena de medallas de oro en campeonatos de España de diferentes categorías, a los que suma algunas preseas internacionales (en 2017 fue campeona de Europa master) y también varias participaciones con la selección española. Y quiere más, al menos «hasta que el cuerpo aguante», porque la espalda a veces hace de las suyas. «Cada vez la tengo más chunga y cuando me duele intento no hacer muchas pesas o quitar algunos kilos», explica ella, que asegura «tener la suerte» de lanzar aún entre 10 y 11 metros. «Sigo estando en un buen nivel para la categoría master, poder ir a los campeonatos internaciones y, de vez en cuando, traerme alguna medalla».

«Cuando voy a competir me doy cuenta de que me gusta. Luego están los momentos en los que me duele la espalda y digo se acabó, ya solo me voy a dedicar a ser juez, que me gusta muchísimo, que lo vivo. Pero cuando vuelvo a competir digo pero cómo lo voy a dejar, si esto también me gusta mucho», dice entre algunas risas Carballó, que hace cuatro años se presentó a la presidencia de la Federación Extremeña de Atletismo, algo que no repetirá en esa ocasión.

«Lo que sí voy a hacer es presentarme al estamento de jueces por la parte de Cáceres y creo que esa sí la gano, a ver si me toca ya».

Al atletismo extremeño, en lo que compete a la parte federativa, lo ve en un «punto complicado». Entre otras cosas no se sabe quién se presentará a la presidencia. «Creo que podemos crecer mucho, que se ha dado un buen paso de una legislatura a otra».

Y en lo que se refiere a lo meramente deportivo, destaca a Óscar Gaitán o Andrea Buenavida, «dos jóvenes que están repuntando». Y da un consejo/recomendación: «Hace falta que en la federación se le de un poco más de cancha a los entrenadores para que ellos puedan sacar a más gente». Palabra de veterana. Palabra de jueza.

