Las acciones de Vodafone, cotizadas en la Bolsa de Londres, subían este lunes más de un 6%, después de las informaciones aparecidas este fin de semana que apuntan a movimientos de consolidación en el sector europeo protagonizados por la operadora británica, lo que impulsa la cotización de las 'telecos' del Viejo Continente.

En primer lugar, según fuentes consultadas por 'Bloomberg', Vodafone Group ha valorado recientemente una posible compra de Three UK, propiedad de CK Hutchison Holdings, con la que la operadora británica ha colaborado en otros mercados, como Australia. A finales del año pasado, según las fuentes, Vodafone expresó su interés en adquirir a su rival más pequeño, aunque no se llegó a un acuerdo y actualmente no hay negociaciones activas con CK Hutchison.

Asimismo, los reguladores del Reino Unido han obstaculizado recientes tentativas de consolidación en el sector, incluyendo el bloqueo por parte de la UE con el apoyo de Ofcom, el regulador británico, de la adquisición de Three por O2, filial de Telefónica en Reino Unido. Sin embargo, este domingo fuentes conocedoras informaron a Reuters de que Vodafone e Iliad, compañía fundada por el magnate Xavier Niel, estarían negociando un acuerdo para la fusión de sus respectivos negocios en Italia.

Iliad, que lanzará desde este martes sus servicios de banda ancha fija en Italia, ha estado analizando en los últimos meses opciones para expandirse aún más en el mercado del país transalpino, para lo que contaría con el banco estadounidense Lazard, según las fuentes.

Las noticias aparecidas al respecto de Vodafone han servido de estímulo al alza para la cotización de las operadoras europeas. De este modo, Telefónica subía un 2,75%; Orange un 2,44%; BT un 1,19%; KPN un 1,95% y Deutsche Telekom un 0,70%.