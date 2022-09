El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "obscena" la decisión de suprimir o rebajar el impuesto de patrimonio anunciada en los últimos días por comunidades como Andalucía o Galicia, que ha avanzado este mismo viernes que bonificará el 50% de este tributo.

En declaraciones a los medios antes de reunirse en Santiago de Compostela con delegadas del sector de ayuda a domicilio, Sordo ha calificado de "obscenidad" que las comunidades "se pongan a competir a ver quién le perdona más impuestos a los altos patrimonios" cuando, ha continuado, "a este país lo han salvado los recursos públicos".

Asimismo, ha afirmado que en España las rentas de capital y las rentas altas "pagan menos impuestos de los que se pagan en Europa". "En España hay un diferencial fiscal con la Unión Europea de siete puntos de PIB. Son 70.000 millones de euros que se dejan de recaudar al año. Simplemente porque la política fiscal no los recauda, porque no se quieren recaudar. En esa dinámica no puede ser que se rebajen impuestos, particularmente a las rentas altas", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que en Europa se han habilitado 750.000 millones de euros para los fondos de recuperación, sufragados con deuda común europea. Un dinero, ha añadido, que van a pagar "a escote españoles, portugueses, franceses, italianos o alemanes".

Por eso, ha lamentado que "cuando Europa da un paso en ese terreno y cuando España es el segundo país receptor de estos fondos", "qué tendrán en la cabeza ahora los comisarios holandeses o alemanes a los que tanto costó arrancarles este fondo" cuando les llegue "la ocurrencia" de que las comunidades autónomas en España "se ponen a competir por rebajarles impuestos a los millonarios".

Ante esto, ha asegurado que se traslada "una imagen penosa" y ha reflexionado que España "no puede entrar en esa competencia". "España tiene que tener una presión fiscal equiparable a la de otros países europeos para tener unos servicios públicos de calidad y para que el Estado juegue en la economía el papel que tiene que jugar. Me parece bastante obsceno lo que está ocurriendo", ha reiterado el secretario general de CC.OO.