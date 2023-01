Cambio en la sala de mandos de Toyota. Akio Toyoda, CEO de la automovilística más grande del mundo por volumen desde 2009, deja el cargo a los 66 años tras liderar a la firma japonesa en los primeros compases de la revolución más importante del sector con grandes resultados. Koji Sato, hasta ahora director de marcas del grupo y director de Lexus, se hará cargo del puesto de consejero delegado de Toyota el 1 de abril, mientras Toyoda pasará a ser presidente del consejo del consorcio.

Toyoda tomó la marca japonesa en un momento crítico por la crisis económica mundial y tardó poco en tomar su primer medida para generar efectivo, vender la planta de Fremont, California, que gestionaba junto a General Motors a Tesla, que creó su primera gigafactoría en esas instalaciones.

Electrificación, con matices

Toyoda será recordado como uno de los líderes automovilísticos que más ha renegado de la electrificación total, aunque Toyota ha sido una referencia en los vehículos electrificados gracias a modelos como el Prius, precursor de una gama que, en 2023, solo ofrece modelos ‘ECO’ o ‘Cero emisiones’ gracias a sus sistemas híbridos o híbridos enchufables. En 2022 llegó su primer eléctrico, el bZ4X, el primero de hasta 30 modelos 100% eléctricos que llegarán para 2030.

La visión de Toyoda ha sido de cautela, dudando de si los clientes estarían preparados para el cambio a la movilidad eléctrica y del ritmo, muy lento, de expansión de la red de carga para estos coches. Soluciones como la estrategia ‘The Power of And’ para Europa, presentada recientemente en el Kenshiki Forum de Bruselas, que propone una gama que combine coches eléctricos -llegarán seis más para 2026-, coches híbridos, híbridos enchufables y hasta de hidrógeno, para adaptarse al cliente y al mercado; o las recientes investigaciones sobre el potencial del hidrógeno en motores de combustión son ejemplos perfectos de su visión.

No obstante, el camino seguido por la industria no podía ser ignorado, y menos teniendo en cuenta que Europa prohibirá cualquier motor no eléctrico en 2035, por lo que Toyoda no pudo evitar anunciar un plan de inversión de 30.000 millones de euros para el lanzamiento de esos 30 eléctricos hasta 2030 y la electrificación total de Lexus en 2035.

Toyoda deja el cargo de máximo dirigente del grupo japonés tras 14 años en los que colocó casi siempre a Toyota en el escalón más alto de ventas global y firmando hitos como el de marca más vendida en Estados Unidos, desbancando a General Motors, en 2021. Sato, de 51 años, llega al cargo para liderar la siguiente fase de su electrificación, aunque Toyoda ha dejado el camino bien definido.