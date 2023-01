Toyota fue la marca más vendida el año pasado. Ya lo advirtió Marvin Cooke, el vicepresidente de producción de Toyota Motor Europe, en declaraciones para El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en el Kenshiki Forum de Bruselas cuando dijo que fueron “capaces de gestionar bien” la crisis de los chips y “de conseguir una cuota de mercado récord”. “Mejoraremos este año en un mercado que cae”, adelantó. El resultado final han sido 10,48 millones de unidades, una cifra que, si bien es un 0,1% menos que la del 2021, la deja muy lejos de sus principales rivales y le permite repetir por tercera vez seguida como la compañía más demandada del mundo.

El Grupo Volkswagen se mantuvo como el segundo gran consorcio automovilístico por volumen, con 8,26 millones de unidades, aunque su caída fue del 7%. Hyundai-Kia, por su parte, cerró el podio posicionándose como el único grupo que mejora, fruto de su estrategia de acumulación de componentes, con 6,84 millones de unidades, un 2,7% más. Stellantis, uno de los grupos más importantes que operan en España, fue el cuarto fabricante mundial con 6,58 millones de unidades. Renault, con 2,05 millones de unidades, sufrió la caída más destacada, de un 23,8%.

Estrategia continuista

El mercado asiático volvió a ser el más importante para Toyota, como la misma compañía ha recordado en un comunicado en el que ha confirmado que mantendrán la misma estrategia de producción para minimizar los parones y reajustes debidos a las disrupciones de la cadena de suministros.

En Europa, como explicó Cooke, la estrategia será continuista y buscará una comunicación constante y fluida con proveedores para encontrar soluciones a los problemas imprevistos. Asimismo, como argumentó en Bruselas, Toyota seguirá “trabajado con la filosofía de producir coches de calidad, rápido y al precio más bajo posible”. Todo, según advirtió, manteniendo una línea roja. “Nunca empezaremos a producir un coche que no podamos terminar. Si no tenemos todos los componentes, no lo empezamos”, zanjó.

Una nueva era

El Grupo Toyota, que incluye las firmas Lexus, Daihatsu e Hino Motors, aunque el grueso de sus ventas viene de la marca Toyota, empieza un nuevo año en el que su mayor reto será la transición en su cadena de mando tras la decisión de Akio Toyoda, CEO de la compañía, de dejar su cargo para que sea Koji Sato, director de Lexus y Gazoo Racing, el que tome las riendas.

No obstante, este cambio llega en un momento en el que el grupo asiático se encuentra cómodo en el mercado, garantizando plazos de entrega lógicos en un contexto todavía complicado. En 2023, Toyota lanzará uno de sus coches más importantes, la nueva generación del SUV compacto C-HR, así como otro todocamino compacto eléctrico desarrollado a partir del prototipo bZ SUV Concept y seguirá trabajando bajo su estrategia multitecnológica en la que los 100% eléctricos son solo una parte de una oferta que varía según las características de cada mercado y su situación respecto a la electrificación.