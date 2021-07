Si quieres pasar 6 meses en Ibiza ahora tienes la oportunidad. Consulta aquí las bases para optar a esta vacante junto a otras ofertas de empleo en Extremadura como carpinteros, cuidadores, electricista, director de exportaciones o ¿te gustaría participar en distintos proyectos para compañías como HBO, La liga, Sky, Fox, Filmin, Movistar+ o National Geographic?. Interesante guía de trabajo para personas que busquen empleo.

OFERTA DE EMPLEO DE AU PAIR PARA IBIZA

AUPAIR para Santa Eulalia del Río

We are a Spanish family from Ibiza looking for an English speaking aupair girl to live with us for 6 months and take care of our baby.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aupair en Santa Eulalia del Río.

OFERTAS DE EMPLEO DESTACADAS EN CÁCERES Y BADAJOZ

AUXILIAR DE FÁBRICA para Mérida

- 10 vacantes.

- Jornada completa.

Iman Temporing Badajoz, selecciona, Auxiliar de fábrica para importante empresa de la zona de Mérida del sector hortofrutícola.

Funciones:

-Realización de trabajos de manipulado en líneas de producción de frutas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Fábrica en Mérida.

ELECTRICISTA DE FÁBRICA para Badajoz

- 5 vacantes.

- Jornada completa.

IMAN Temporing Badajoz selecciona Electricista de Fábrica para importante empresa del sector agroalimentario en la provincia de Badajoz.

Sus funciones serán:

- Asegurar que las instalaciones, equipos y sistemas tengan la máxima seguridad, fiabilidad y disponibilidad.

- Mantenimiento correctivo y preventivo con eficiencia para alcanzar los objetivos del Departamento.

- Apoyo al resto de Áreas de Fabricación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricista de Fábrica en Badajoz.

TÉCNICO/A TRATAMIENTO DE AGUAS para Badajoz

- 5 vacantes.

- Jornada completa.

IMAN Temporing Badajoz selecciona para importante empresa en su sector un/a Técnico para el Tratamiento de Aguas.

Sus funciones serán:

- Visita de Clientes e Industrias para el análisis de las aguas.

- Soluciones Integrales en tratamientos de aguas en Edificios e Industria.

- Mantenimiento Integral.

- Fidelización de seguimiento de clientes y cartera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Tratamiento de Aguas en Badajoz.

DIRECTOR/A EXPORTACIONES para Badajoz

- Contrato indefinido.

Montesano Extremadura, empresa con más de 55 años de historia y tradición, pionera en España en exportar Jamón curado y carne de cerdo ibérico a países como Japón, China, Australia, Canadá y México precisa incorporar una persona para que lidere uno de los departamentos más dinámicos e importantes de la Compañía, por lo que si eres una persona en búsqueda de nuevos retos y con experiencia previa en el puesto, no lo dudes más y únete a la Familia Montesano!

Principales funciones:

-Definir e implantar la estrategia de ventas y crecimiento del departamento para alcanzar los objetivos marcados.

-Definir los objetivos cualitativos y cuantitativos anuales para los mercados con el fin de aumentar la apertura, mantenimiento y desarrollo de clientes internacionales.

-Gestión y supervisión de la actividad. comercial de la empresa en el extranjero

-Liderar las negociaciones con agentes y elección de distribuidores internacionales para la implantación de la estrategia anual de ventas.

-Estructurar y organizar las redes comerciales en los países en los que se opere actualmente o mercados potenciales.

-Mantener un contacto fluido y continuo con los clientes (telemática y presencialmente).

-Planificación anual, además de asistencia a eventos y ferias nacionales e internacionales.

-Liderar y gestionar el equipo de personas que integran el departamento.

-Realizar seguimiento y trabajar de manera coordinada con el resto de áreas que intervienen en el proceso de exportación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Exportaciones en Badajoz.

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA para Mérida

Se precisa Oficial carpintería metálica, experiencia mínima de un año.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial carpintería metálica en Mérida.

MECÁNICO para Plasencia

Selección de un/a mecánico/a para abrir taller montador de neumática, mecánica rápida etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico en Plasencia.

URGE CUIDADORA INTERNA DE DOMINGO 21H A SÁBADO 12H EN CÁCERES(EXTREMADURA) PARA EL CUIDO DE UNA SEÑORA

- 2 vacantes.

Urge cuidadora con experiencia para el cuidado de una señora en CÁCERES(EXTREMADURA), servicio interno desde sábado a las 12 horas hasta el domingo a las 21 horas. Acompañamiento, alimentación, cocinado(comida española), aseo, administración de medicamentos, servicio domestico, mantenimiento vivienda, lavado y planchado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de URGE CUIDADORA INTERNA DE DOMINGO 21H A SÁBADO 12H EN CÁCERES(EXTREMADURA) PARA EL CUIDO DE UNA SEÑORA.

BECA QA para Cáceres

¿Te gustaría participar en distintos proyectos para compañías como HBO, La liga, Sky, Fox, Filmin, Movistar+ o National Geographic?

¡Entonces no pierdas la oportunidad de formarte como QA en nuestro equipo de Metadatol!

Estamos buscando un becario de QA desee formarse en el sector TV/streaming para luego valorar una posible incorporación a nuestras oficinas de Cáceres.

Requisitos mínimos ;

-SE REQUIERE PODER FIRMAR UN ACUERDO DE PRÁCTICAS CON LA UNIVERSIDAD O ESCUELA.

Durante la pasantía realizarás las siguientes tareas:

-Creación, modificación y ejecución de varias pruebas a STB, dispositivos móviles (Android e iOS) y SmartTV.

-Detectar y minimizar errores o errores

-Codificación en diferentes formatos de video.

-Validación de nuevas versiones del Software de TV Digital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Beca QA en Cáceres.