El talento se ha convertido en uno de los bienes más preciados que las empresas buscan hoy en día, debido a que el mundo empresarial ha advertido que el futuro se encuentra en el factor humano, necesario para alcanzar todos los objetivos planteados. Ya no solo se precisan trabajadores y trabajadoras, sino personas que se conviertan en el empuje de las empresas, esto es, que gracias a su trabajo y talento las hagan destacar entre el resto de compañías. Sin embargo, esto que puede parecer sencillo no lo es en absoluto.

Atraer talento y retenerlo requiere de una formación especializada que no todo el mundo tiene. Existen diferentes estrategias de atracción y retención posterior de talento en el mundo laboral. Desde GRUPO CRIT, agencia líder en selección de personal, nos acercan algunas de las tareas que se pueden llevar a cabo y que más efectos generan a la hora de cumplir una misión tan difícil como es la de atraer el talento sin tratarse de una cuestión de dinero.

Imagen positiva

Es sabido que el talento es lo que favorece el crecimiento y competitividad de una empresa, por eso la búsqueda de estas características se ha convertido en una de las misiones prioritarias en el mundo empresarial. Para atraer el talento es fundamental conseguir transmitir una imagen positiva de tu marca para que cualquier persona o posible empleado quiera interesarse por poder trabajar contigo y querer mantener una primera toma de contacto.

Una gran mayoría de demandantes de empleo visitan las páginas web de la empresa a la que van a solicitar empleo. Es importante que la carta de presentación sea adecuada, actualizada y transparente. Sobre todo que transmita confianza.

Objetivos claros

Si las personas no están interesadas y no se acercan a la empresa, nunca sabrás si la gente es apta o no. En esa primera reunión el tema más importante a tratar con el candidato será comunicarle las necesidades de tu empresa, ya que si desde el primer momento conoce qué busca o qué espera la empresa de él, le será más fácil adaptarse y por lo tanto ahorraréis tiempo ambos. Es decir, le debes dejar claro las habilidades y valores demandados. Es necesario poner en conocimiento esos detalles para que el propio candidato analice si encaja en el perfil que la empresa busca o no.

Capacidad de aprender

Por otro lado, hay que buscar gente con talento pero que también esté dispuesta a aprender. A la hora de contratar a un nuevo empleado, es importante que, además de ser conscientes de cuáles son sus conocimientos y experiencia, seas consciente de cuáles puede aprender y adquirir dentro de la empresa, es decir, aportar conocimiento pero también recibir. Esto es debido a que, en ocasiones, una persona no cae directamente en el puesto en el que puede sacar su máximo potencial, y por eso la empresa no tiene que tener miedo a enseñarle y poder encajarle en otro perfil.

Nuevas oportunidades

Desde la vertiente de retener el talento es fundamental que estos profesionales estén motivados y cuenten siempre con nuevas metas. Para ello, por ejemplo, es ideal mover puestos o dotar de nuevas responsabilidades a los empleados. De esta manera se fomenta y se permite su desarrollo. Hay que conseguir que los empleados se sientan realizados en el trabajo. Esto es una pieza clave para que se sientan valorados dentro de la compañía.

Fomentar el liderazgo y la confianza

Otro aspecto que ayuda a que los trabajadores se sientan apreciados, es estar abierto a escuchar nuevas propuestas y posibles cambios por parte de los trabajadores. Por ejemplo, hay quienes prefieren cobrar menos a final de mes pero tener un trabajo más flexible que le permita desarrollar su vida personal. Por eso, es necesario un equilibrio que permita al trabajador desconectar del trabajo o poder atender a los asuntos que le surjan en el día a día cotidiano.

Todo este feedback favorece que los empleados puedan alcanzar su máximo potencial en sus respectivas actividades. Pero también hay que fomentar el liderazgo y la confianza. Cuando cualquier persona se siente en un ambiente de confianza es capaz, además de trabajar más a gusto, de realizarse y expandir su conocimiento.

Todos estos consejos te servirán para atraer e incluso lo más difícil, retener el talento en tu empresa. Ello te facilitará alcanzar los objetivos planteados por tu compañía y posicionarte por encima de tu competencia gracias al talento humano. Tal y como confirman los expertos consultados, son los empleados por sus aportaciones de humanidad, credibilidad y una cercanía real, los que convierten a una empresa en una de las mejores empresas.