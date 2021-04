Ciudadanos y el PSOE han alcanzado un acuerdo para lanzar una moción de censura contra el presidente regional, Fernando López Miras, y desalojar así al Partido Popular del Gobierno regional de Murcia. La moción de censura se ha presentado este miércoles y contempla que la actual consejera de Empresa y portavoz, Ana Martínez Vidal, sea nombrada presidenta del Gobierno regional.

PSOE y Ciudadanos suman 23 escaños, por lo que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante y supondría el fin del Gobierno del Partido Popular tras 26 al frente de la Comunidad Autónoma. En las últimas horas, el secretario general de los socialistas en la Región, y la coordinadora regional de Ciudadanos, Martínez Vidal, han acordado que esta será presidenta del Gobierno durante los dos años que quedan de legislatura, mientras que será el líder del partido más votado en las elecciones de 2022 el próximo presidente o presidenta de la Comunidad.

La Mesa de la Cámara ya ha admitido a trámite la moción de censura firmada por los diputados de ambos partidos. La primera sesión parlamentaria para debatir la moción podría darse el próximo lunes 15 de marzo, cinco días después de registrarse la moción. En las pasadas elecciones, el PSOE fue la lista más votada, pero el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos para formar un Gobierno de coalición, junto al apoyo de Vox, no dio opciones a los socialistas a llegar al Palacio de San Esteban.

Los siguientes pasos de ambos partidos pasan por preparar una hoja de ruta a dos años con las principales políticas que marcarán el final de la actual legislatura. El reparto de consejerías de momento también está en el aire y queda pendiente de negociación. Seis para el PSOE y tres para Cs suman un total de nueve, una menos que en el actual Ejecutivo.

El acuerdo alcanzado por los dirigentes de Ciudadanos y PSOE también contempla desalojar a los populares del Ayuntamiento de Murcia y será en este caso el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Antonio Serrano, quien se presente como alcalde de Murcia para sacar a José Ballesta de la Alcaldía.

Además, según el acuerdo, en otros cuatro municipios los socialistas se pondrían al frente de las respectivas alcaldías: Caravaca, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego. En todos ellos el PSOE fue la lista más votada en las elecciones municipales, pero gobierna el Partido Popular por los acuerdos alcanzados con Ciudadanos.

La moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras en la Asamblea Regional vendría marcada por los últimos desencuentros entre los socios de Gobierno, sobre todo tras la polémica de las vacunaciones en la Consejería de Salud. Ana Martínez Vidal exigió la dimisión no sólo del Consejero Manuel Villegas, sino de los altos cargos que habían sido vacunados sin esperar el turno establecido por el protocolo.

El pasado martes se conocía además el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para poder aprobar los presupuestos regional que incluía algunos puntos, como el pin parental, con los que Ciudadanos no estaba de acuerdo. Precisamente José Ángel Antelo, tras conocer la noticia de la moción de censura, que ha adelantado Carlos Herrera en su programa de la COPE, afirmaba en Twitter que Fernando López Miras debe "disolver la Asamblea Regional y convocar elecciones de manera inmediata".

En cuanto al Ayuntamiento de Murcia, las desavenencias entre el Gobierno de coalición entre Ciudadanos y Partido Popular se han hecho más evidentes en las últimas semanas por la negativa de Felipe Coello a dimitir tras su vacunación, la investigación de la Udef y la denuncia por parte del PP a Mario Gómez por revelación de secretos por la revelación de secretos.

López Miras guarda silencio

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras "no tiene pensado hacer declaraciones" tras conocer el anuncio de la moción de censura de Ciudadanos y PSOE. Así lo han confirmado desde San Esteban a esta Redacción. Y es que en la agenda del jefe del Ejecutivo autonómico no está previsto que dé ninguna rueda de prensa para aclarar su postura acerca del seísmo político que atraviesa la Región de Murcia desde la mañana de este miércoles.

El terremoto en Murcia salpica a Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido convocar elecciones anticipadas en la región. Es la reacción del PP ante el órdago lanzado por Ciudadanos en Murcia, donde va a dejar caer al presidente popular Fernando López Miras tras pactar una moción de censura con el PSOE.

La noticia la ha dado a conocer el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Díaz Ayuso lo ha comunicado en la reunión del Consejo de Gobierno madrileño esta mañana.

Vox pide al PP frenar "el asalto de la izquierda a las instituciones"

Desde Vox han pedido la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas en Madrid, Andalucía y Castilla y León para frenar "el asalto de la izquierda a las instituciones".

"Como venimos denunciando desde hace meses, el partido que encabeza Inés Arrimadas se ha convertido en el principal apoyo de las políticas del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha expresado el partido liderado por Abascal en una nota de prensa.

Vox lamenta profundamente que el PP haya sido incapaz de frenar "la entrada de la izquierda más radical de Europa" en el Gobierno de Murcia,

El PP acusa a Arrimadas de "romper su palabra"

El PP que dirige Pablo Casado ha acusado este miércoles a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de "romper su palabra" al impulsar junto al PSOE una moción de censura en Murcia para desalojar a los 'populares' del poder y ha recordado que Cs selló con su partido un pacto para cuatro años. Se trata de la primera reacción de la cúpula del PP tras conocerse que Ciudadanos y PSOE prevén presentar una moción de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia que pondría fin al gobierno de coalición que la formación naranja mantiene con el PP en ambas instituciones.

Por su parte, el PSOE asegura que tiene la garantía de que la moción de censura que han registrado junto a Ciudadanos en Murcia saldrá adelante, porque si no, no la habrían presentado. Además, el partido liderado por Pedro Sánchez afirma que cuenta con el visto bueno de la dirección estatal del partido naranja y de su líder, Inés Arrimadas, porque ellos no negocian con "tránsfugas"