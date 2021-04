El Tribunal Constitucional sigue con el ritmo que tenía previsto de resolución de los recursos de amparo contra la sentencia del 'procés' y ha procedido este jueves a confirmar la primera condena por sedición en concurso con malversación de las impuestas por el Supremo a los líderes independentistas. Ha sido al rechazar, por siete votos a dos, el recurso del 'exconseller' Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel, que es el que ha servido al tribunal de garantías para inaugurar sus resoluciones sobre este tipo de delito. De esta forma, con la sentencia del Constitucional en la mano, Turull ya puede impugnar ante la justicia europea el fallo que le mantiene preso.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Pedro González-Trevijano, declara, entre otras cuestiones, que el tipo penal del delito de sedición del artículo 544 del Código Penal no adolece de un grado de vaguedad que haya infringido el principio de taxatividad (que obliga a la certeza y determinación de una ley) y que el Tribunal Supremo, al condenar por él, no ha llevado a cabo una aplicación analógica 'in malam parte' de dicho tipo penal, es decir, que fuera perjudicial al reo. La sentencia cuenta con los votos particulares discrepantes del magistrados enmarcados en el sector progresista del alto tribunal Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. La sentencia con los argumentos íntegros y estos votos se conocerá en los próximos días.

Hasta ahora el Constitucional solo se había pronunciado sobre las dos impugnaciones consideradas más sencillas: la de Meritxell Borràs y la de Carles Mundó, ambos condenados por desobediencia a una pena de inhabilitación, lo que hizo decantarse al pleno por ser las primeras que se resolvían para ir progresivamente resolviendo el resto hasta acabar con Oriol Junqueras, al que se impuso la pena más alta, 13 años de prisión, por lo que su recurso es el que más aspectos discute. En el próximo pleno, el que se celebrará en el mes de mayo, la intención del alto tribunal es resolver los recursos de en mayo Josep Rull, así como los de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Sin los especialistas en Penal

En las deliberaciones no han participado ni Antonio Narváez ni Cándido Conde-Pumpido, cuya abstención ha sido admitido por el pleno después de que el pasado día 7 enviara una carta en este sentido al presidente del tribunal, Juan José González Rivas. Ambos adoptaron esta decisión después haber sido recusados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra en rebeldía, y después por los condenados por el 'procés'.

De esta forma, en las deliberaciones para resolver estas impugnaciones solo han participado nueve magistrados y ninguno es de los especializados en Penal con los que cuenta el alto tribunal en su actual composición. Ese fue justo el motivo por el que ambos se encargaron de coordinar a los letrados encargados de estos recursos.