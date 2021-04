La campaña de las elecciones madrileñas ha alcanzado este viernes un nuevo pico de tensión después de que Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y más tarde Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), abandonaran un debate electoral una vez que Rocío Monasterio (Vox) pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias.

La notoria ausencia de la presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acabado eclipsada por lo ocurrido en el transcurso del debate en la SER, que Iglesias ha dejado a los pocos minutos de comenzar, mientras que Gabilondo y García lo han hecho alrededor de una hora después, a la vuelta de un receso.

Antes de empezar este segundo debate de la campaña -el primero fue el miércoles en Telemadrid- el ambiente venía ya caldeado, después de que Monasterio dijera este viernes que de Iglesias se cree "poco", en alusión a la carta que recibió con cartuchos de bala en su interior. Minutos después contestaba el exvicepresidente en una entrevista televisiva, tildando de “gravísimas e inaceptables” las declaraciones de Monasterio, y avisaba de que se iba a replantear estar en espacios o debates con Vox si no se retractaba.

Petición que Iglesias ha hecho en persona nada más empezar el debate, en una intervención en la que ha alertado de que seguir permitiendo que Vox participe en estos eventos electorales “hace que los mensajes violentos cada vez vayan a más”. Le ha replicado Monasterio, que ha dicho condenar "todo tipo de violencia", pero ha añadido: "Ya no nos creemos nada de este Gobierno; si es usted tan valiente, levántese y lárguese".

Pese a los ruegos de los demás contertulios de que se quedara, el candidato de Unidas Podemos ha decidido irse. "Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha zanjado la candidata de Vox desde su silla.

Iglesias ha explicado luego que él no puede estar en un debate "con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas", y ha llamado a parar en las urnas "el clima de impunidad" con el que, ha denunciado, actúa Vox.

En el debate, el giro final ha ocurrido a la vuelta de un receso, cuando Gabilondo ha anunciado su retirada, ya que pensaba que Iglesias “volvería” a la mesa: “Tenemos que estar con los que han sido amenazados. Voy a abandonar este lugar”, ha dicho. García lo ha secundado rápidamente. "Yo no quiero pasar ni un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio", ha espetado a Monasterio, al tiempo que ha recordado que Ayuso "quiere gobernar" con Vox y la ha retado "a que diga qué opina del debate".

Edmundo Bal (Ciudadanos) ha rogado hasta el final a Gabilondo y García que no abandonasen el debate para “no hacer el juego a Monasterio" y “no olvidar quién es cada uno”. Pero la posición de Gabilondo y García ha sido definitiva, y finalmente se ha cancelado el debate mientras Monasterio reprochaba a sus contrincantes que "no quieren debatir" y censuraba "la dictadura de la SER".

Quedan en el aire los debates previstos en La Sexta (lunes 26) y RTVE (jueves 29), y la cadena privada ya ha admitido que tendrá que replantearse si lo mantiene. Ayuso ya había anunciado que no participaría, Más Madrid ha dejado claro que no volverá a compartir escenario con Vox y desde Unidas Podemos se mantienen en que "el problema es hacerlo con la ultraderecha". En cambio, Bal ha aseverado: "Yo voy a ir a todos los debates, y si me quedo solo, me quedo solo". Más tarde, incluso ha dudado de que el incidente haya surgido "de manera espontánea" por parte de Iglesias.

Vox ha celebrado como un éxito lo ocurrido, y Monasterio ha escrito en Twitter: "La izquierda tiene miedo a debatir porque ha traicionado a los madrileños". Además, la diputada Macarena Olona ha denunciado en la misma red social unas pintadas aparecidas en la sede nacional de Vox, con una hoz y un martillo y la frase: "Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases".

La izquierda tiene miedo a debatir porque ha traicionado a los madrileños. https://t.co/NByHg3KMIu — Rocio Monasterio (@monasterioR) 23 de abril de 2021

El único partido ausente en la mesa, el PP, ha reaccionado de manera ambigua, dado que su presidente, Pablo Casado, ha expresado un apoyo "sin matices" a Iglesias, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha acusado de "hipocresía". Ambos han dicho desconocer por qué el PP de la Comunidad de Madrid ha publicado y borrado después un tuit que rezaba "Iglesias, cierre al salir".

Ayuso se ha limitado a escribir en Twitter: "Estoy viendo la polémica. Sin ninguna duda condeno cualquier amenaza, como he hecho siempre".