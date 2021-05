El 48,7% de los catalanes no quieren que Cataluña sea un estado independiente, mientras que el 44,9% sí que quieren la independencia, el 4,8% no lo saben y el 1,6% no contesta, por lo que se mantiene la tendencia de los últimos meses con un ligero aumento del 'no', según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, publicada este viernes, se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo --se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones-- y con un margen de error de 2,83.

Respecto a la última encuesta del mes de enero, el 'no' a la independencia ha subido un punto pero sin llegar a niveles de 2020, cuando alcanzó el 50,5%, mientras que el 'sí' ha subido 4 décimas y sigue manteniéndose en porcentajes parecidos desde que en 2019 el apoyo a una Cataluña independiente sufrió un descenso en las encuestas.

Intención de voto

ERC habría ganado unas nuevas elecciones en Cataluña si se hubiesen repetido, al pasar de 33 a 36-37 escaños, con un PSC también al alza (de 33 a 34-35), JxCat habría visto caer su peso en el Parlament (de 32 a 28-29) y Cs podría desaparecer, según el CEO.

La encuesta fue elaborada a partir de 1.200 encuestas, realizadas entre el 11 y el 19 de mayo, unas fechas de máxima incertidumbre, ya que hasta el día 17 -cuando ERC y JxCat anunciaron un acuerdo para reeditar su Govern de coalición- se especuló con la posibilidad de que la falta de entendimiento condujera a una repetición electoral.

Finalmente, el acuerdo entre ERC y JxCat permitió investir el pasado viernes a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat y esta semana ya ha echado a andar su nuevo Govern.

Según la estimación de voto del CEO, que pondera los datos de intención directa de voto con variables como el recuerdo de voto, ERC habría sido la fuerza más votada (24%) en unos nuevos comicios, seguida del PSC (23,8%), que fue la candidatura que más votos obtuvo el 14F, mientras que JxCat se mantendría en tercer lugar (18%).

Por detrás se situaría la CUP, con 11-12 escaños y un 8,3% de estimación de voto, seguida de En Comú Podem, con 8-9 diputados y un 6,6% de los votos.

Vox caería de la cuarta a la sexta plaza, con 7-8 diputados y un 6,2% de votos, y el PPC conseguiría remontar de sus actuales 3 escaños a 6-7, con un 6,4% de estimación de voto.

Ciudadanos, que ya retrocedió el 14F de la primera a la séptima posición y vio hundirse su representación en el Parlament, de 36 a 6 escaños, podría desaparecer de la cámara catalana según el CEO, que le pronostica entre 0 y 2 diputados y un 2,4% de los votos.

Valoración de líderes

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, es el líder político catalán mejor valorado con un 5,51 de valoración media, mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, suspende con un 4,81, según la encuesta del CEO.

La encuesta sobre contexto político en Cataluña de 2021, publicada este viernes, se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo --se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones días antes de que Aragonès fuera investido presidente-- y tiene un margen de error de 2,83.

Junto a Junqueras, la única líder que aprueba es la presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, con un 5,01, mientras que el resto suspenden, siendo Aragonès el tercer mejor valorado.

Justo detrás del presidente de la Generalitat se sitúa la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, con un 4,80, el diputado de la CUP Carles Riera con un 4,78, y el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, con un 4,68.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), obtiene una valoración media de 4,48, poco por encima del líder del PSC en la Cámara catalana y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa (4,41), mientras que el primer secretario socialista y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, obtiene un 4,06, el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, un 3,90, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, un 3,31.

El peor valorado es el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, con un 2,31, seguido del de Cs, Carlos Carrizosa (2,40), y el portavoz parlamentario del partido naranja, Nacho Martín Blanco (2,62).

De la encuesta destaca que Puigdemont es el líder más conocido, ya que el 98,4% de los encuestados asegura saber quien es, muy seguido de Junqueras (98,1%).

Además, a Aragonès dicen conocerlo el 88,6% de los encuestados, menos que los que saben quien es Illa (93,6%) e Iceta (91,3%), pero un poco más que Borràs (85,2%).