El concejal de Compromís en Caudiel, Thomas Laimgruber, ha recibido hoy tres casquillos de bala como amenaza a él, a su compañera y a su hija, de 8 años, tal como ha denunciado su pareja en las redes sociales. En concreto, habrían sido depositadas en la entrada de su huerto y el propio edil ha anunciado que había puesto la amenaza en manos de la Guardia Civil.

En concreto, tal como ha señalado el propio Laimgruber en sus redes sociales, se trataría del cartucho de un revólver de calibre 38.

"Para los que no me conozcáis, soy agricultora ecológica y formo parte de una lista municipal que se llama Caudiel Más Vivo Compromís", ha apuntado la pareja del edil en redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar y vecinos y vecinas y militantes de Compromís se han hecho eco de la amenaza y han mostrado todo su apoyo a la familia, quien ha asegurado que "no tenemos miedo".