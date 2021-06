El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tonto útil" del independentismo y ha cargado duramente contra el líder socialista por "pagar un precio político" en torno a los indultos, que considera una "vergüenza democrática".

En una entrevista en RNE, recogida por EP, Maroto ha asegurado que los separatistas "dicen una cosa el lunes y otra el martes como buenos trileros" y ha recordado que "no renuncian a nada" y que "volverán" a retomar la vía unilateral cuando les sea posible.

El portavoz 'popular' se ha referido así a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, para insistir en que España sigue "con la matraca" con la que lleva "desayunando años". Todo ello, a su juicio, porque Sánchez debe "pagar un precio para estar sentado en Moncloa" después de haber "acercado" a los presos de ETA por su "pacto con" el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Me parece que se están riendo de Sánchez, que me importa un bledo, pero se están riendo de los españoles que sí me importan diciendo que lo volverán a hacer", ha repetido Maroto, que ha afirmado que los independentistas siguen con "el mismo soniquete" al que le "cambian de vez en cuando una estrofa". Con la concesión de indultos, ha continuado Maroto, Sánchez salda una deuda para continuar al frente del Ejecutivo mientras comete una "vergüenza" y una "aberración democrática". "Y esto no es romper la concordia, es decir la verdad a los españoles", ha apuntado.

Los barones "apoyan la concentración"

En esta línea, el portavoz del PP en el Senado ha lamentado que Sánchez diga que busca la "concordia" con los catalanes y solo invite a los independentistas a la mesa de diálogo entre gobiernos. "Según ellos, los catalanes no independentistas no tienen silla, así son y así van a seguir siendo", ha añadido.

Preguntado sobre la manifestación en la plaza de Colón en contra de la concesión de los indultos a los líderes del procés, Maroto ha querido hacer una distinción entre "la foto de Sánchez" en la que está el PSOE, Podemos y "sus socios Otegi y los independentistas". "Al otro lado simplemente hay españoles convocados por una plataforma que acuden a título personal porque el PP tiene que estar cuando se le convoca para decir que los indultos son una aberración democrática", ha explicado.

Así, y tras ser cuestionado sobre la ausencia en la misma de varios barones territoriales del PP, Maroto ha recordado que los presidentes de Andalucía, Galicia y Castilla y León han "explicado públicamente que apoyan la concentración y dónde van a estar". Según ha explicado Maroto, el PP "considera sano democráticamente hablando" que los que acudan a la plaza madrileña lo hagan de manera pacífica para demostrar a Sánchez que la España "que quiere pintar" no es la que muchos sienten "en el corazón".