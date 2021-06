La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que el Gobierno protege "con firmeza" los intereses y los valores de España y que, entre otras cosas, defenderá con "uñas y dientes" la soberanía de Gibraltar.

Así lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en respuesta a una interpelación del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sobre las medidas que va adoptar el Ejecutivo para proteger la soberanía de España frente a otros países.

La ministra ha dicho que el Gobierno va a defender la soberanía de Gibraltar, pero que ha apuntado que eso no impide tomar medidas que acaben, entre otras cosas, "con la competencia fiscal injusta o con las violaciones de la protección del medio ambiente".

"Se puede defender la soberanía e impulsar la resolución de problemas concretos que durante 300 años no se han resuelto", ha apostillado.

También ha insistido en que el Gobierno "no improvisa" en materia de seguridad, por lo que ha censurado los "relatos de terror" sobre supuestas amenazas que "propagan" grupos como Vox, y que, según ha dicho, "no tienen que ver con la realidad".

"No estamos ante invasiones migratorias, no estamos sucumbiendo ante amenazas insalvables, no estamos alentado el contrabando, no estamos perdiendo batallas ni renunciamos a la soberanía", ha recalcado González Laya, antes de apuntar que España cuenta con los medios necesarios para garantizar su seguridad".

En relación a Marruecos, ha subrayado que "España no ha buscado ni desea una crisis" que no tienen "el menor deseo de alimentar", lejos de ello, ha ministra ha dicho que el Gobierno ha trabajado "con éxito en un enfoque basado en la cooperación".

En cuanto a la Cumbre de la OTAN que acogerá Madrid el próximo año, la ministra ha citado las palabras del secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg, para señalar que la decisión de que se celebre en España "es un reconocimiento" de la importancia que tiene este país para sus socios en este organismo internacional.

Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores ha anunciado, aunque sin desvelar más información al respecto, que en unos días se albergará en Madrid una reunión ministerial de la iniciativa de Estocolmo sobre la no proliferación nuclear.

Por su parte, el portavoz de Vox le ha recriminado a la ministra que desde que tomó posesión de su cargo, hace 18 meses, la política exterior del Gobierno "no ha dejado conflicto territorial sin empeorar", por lo que le ha instado "a enderezar el rumbo" y "a tomar la iniciativa antes de que sea demasiado tarde".

Durante su intervención, Espinosa de los Monteros le ha recriminado el "deterioro" del peso de España en el exterior. "Hemos dejado de ser interlocutores en Europa", ha concluido.