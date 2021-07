El positivo por covid de uno de los niños de entre 11 y 14 años que asistían a un curso de inglés en Malta impartido por la escuela Education First ha obligado a todo el grupo, formado por 44 alumnos, a quedar confinados en un hotel de la isla.

Una de las madres de los niños, Laura Turi, ha denunciado en una entrevista en la emisora RAC1 que su hijo y el resto de niños, algunos de los cuales llevan ya varios días con síntomas, no han recibido la visita ni el seguimiento por parte de ningún médico: "No puede ser que los niños estén solos y que no haya ido ningún médico a verlos cuando llevan días a más de 39 grados, y que no se les dé nada para tomarse".

Ha lamentado que se hayan tenido que enterar de los hechos por los propios niños, ya que la agencia no se puso en contacto con ellos hasta más tarde, y ha asegurado que solo una de las tres monitoras que acompañaba a los menores se ha quedado para cuidar de ellos, ya que las otras dos se marcharon al enterarse de que eran negativas.

"Pude hablar con la monitora que se ha quedado y estaba desesperada", ha dicho Turi, que ha explicado que la monitora ha tenido que hacer de enlace con los niños y que "el problema no es que estén confinados, sino que estén desatendidos y no reciban suficiente información".

Esta versión contrasta con la que da el director general de Education First España, Xavier Martí, que ha asegurado en declaraciones a EFE que cuentan con "un equipo con mucha experiencia formado por hasta nueve personas que están en Malta dando todo el soporte posible a los niños".

"Queremos tranquilizar a las familias porque sabremos cómo hacerlo y conseguiremos que estén lo mejor posible", ha añadido.

En una rueda de prensa, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que, tras conocer el caso, el ejecutivo está llevando a cabo gestiones "por si se les puede dar algún tipo de ayuda" a los niños y familias afectadas.

El director general de Education First también ha querido dejar claro que se encuentran en contacto directo con la Embajada de España en Malta y con el Ministerio de Sanidad español para abordar esta situación.

Desde la empresa aseguran que están "muy centrados en que el confinamiento de los niños sea lo menos problemático posible" pero advierten de que tienen que seguir todas las directrices sanitarias marcadas por Malta.

Turi, la madre de uno de los niños confinados, defiende que la agencia no ha cumplido lo prometido porque "dijeron que estarían confinados 14 días, que no sufriéramos por nada, que pasarían por las habitaciones y estarían controlados", algo que según ella no está ocurriendo: "Cuando hablas con los niños te dicen que se encuentran mal y que sólo pasa alguien y deja un termómetro y una pastilla en la puerta".

Ha anunciado que tanto ella como otros padres que se encuentran en la misma situación se están planteando emprender acciones legales contra Education First.