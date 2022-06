Los que en el 86 votaron no a la OTAN, los que se quedaron con ganas y sobre todos sus nietos se reunieron en Madrid para gritar no a la OTAN. Colectivos a la izquierda del PSOE de España y de Europa llenaron el Paseo del Prado al tradicional grito de “OTAN no, bases fuera”, pero también “señores de la guerra, fuera de Madrid”.

La marcha ha transcurrido en un tono festivo pero con una férrea vigilancia policial, con registros a los autobuses que salían de toda España con destino a Madrid, como ocurrió con los que venían de Bilbao, y para retirar palos de bandera, como le ocurrió al grupo en el que estaba el eurodiputado y cofundador de Podemos Miguel Urbán. Entre los asistentes se vio a Willy Meyer, pero al menos al principio de la marcha no estaba Enrique Santiago (secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general de los comunistas españoles), pero a la participación expresa, con sus correspondientes pancartas, de IU y PCE. El rostro del dirigente comunista Lucía en las rejas del jardín botánico. La Policía eleva su alerta para la cumbre OTAN en Madrid Pese a que la mayoría de los eslóganes eran contra la OTAN y la guerra, también se recordó a los muertos de la valla de Melilla y se mostró solidaridad ante el pueblo saharaui ante el giro de Pedro Sánchez. Durante la marcha se oyó inglés, alemán y portugués, a través de los discursos que protagonizaban los delegados de las distintas grupos venidos de distintos puntos de Europa.