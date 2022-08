"El señor Villarejo no ha tenido un accidente cerebrovascular, siendo normales las pruebas radiológicas realizadas mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM) no apreciándose alteraciones relevantes (de masa tumoral, aneurisma o hematoma subdural) que pudieran haber producido una compresión del tercer par craneal (nervio motor cular común)". De esta forma, el forense de la Audiencia Nacional desmonta el intento del comisario José Manuel Villarejo de aplazar el juicio en el que afronta una petición de la Fiscalía de 80 años de cárcel. El ex mando policial había presentado un informe forense que aseguraba que había sufrido "un accidente vascular cerebral".

La conclusión médica contraria a la pretensión del comisario se desprende de la última documentación remitida al forense el 27 de julio, que concluye que en realidad "lo que ha tenido Villarejo es una parálisis completa del tercer par craneal de posible causa microisquémica al haberse descartado un origen compresivo". Las 72 horas que liquidaron el pacto de Villarejo con el exjefe de campaña de Trump: "Se ha entregado al FBI" En el caso del comisario, prosigue el informe forense, los estudios oftalmológicos y neurológicos realizados "descartan la patología comprensiva y se decantan por una causa isquémica del tronco nervioso, que es la causa más común y la menos grave que, por lo general, es consecuencia de diabetes y/o hipertensión arterial". Y a consecuencia de ello, Villarejo podría sufrir dolores de cabeza o en los ojos, pero también una visión doble o caída del párpado. Un parche en el ojo El informe médico concluye que estos posibles síntomas se pueden atenuar con medicamentos contra el dolor, como son los analgésicos o los antiinflamatorios; pero también colocándose un parche en el ojo afectado o unas gafas con prisma para reducir la visión doble: "El parche en el ojo es útil para aliviar la diplopía especialmente a corto plazo", prosigue el documento, cuyo contenido fue adelantado por 'Abc'. El forense resalta que el pronóstico en este tipo de casos "es bueno", pues el 70% de las personas que sufren una parálisis oculares se recupera en un periodo de entre tres y seis meses. En el caso de Villarejo, especifica el documento, los síntomas aparecieron durante los primeros días de julio: "Por tanto, el cuadro médico se encuentra dentro del periodo medio de recuperación con el tratamiento adecuado: control cardiovascular, analgésicos y parche en el ojo afectado". No es un obstáculo Con este tratamiento, concluye el médico, "la sintomatología clínica debería ir mejorando y no debería ser un obstáculo insalvable para el desempeño de sus actividades habituales", lo que implica que podría seguir asistiendo al juicio, que según el tribunal está en la recta final. El forense apunta la posibilidad de que Villarejo ya hubiera sufrido un incidente médico similar en 2021, pues aparece en imágenes con un parche, "una circunstancia que no le impedía acudir a los tribunales", concluye el informe, fechado el 11 de agosto. En el documento el forense reprocha al tribunal que le haya obligado a acudir a la vivienda de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid) en agosto, un mes que es inhábil judicialmente, por lo que no había personal suficiente, especialmente en un momento en el que tres de los cinco forenses están de baja.