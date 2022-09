El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes al Gobierno una nueva rebaja del IVA para los alimentos básicos de la cesta de la compra, que afectaría a carne, pescado, aceites, agua, pasta seca y conservas. La propuesta implica pasar del 10% al 4% y da continuidad a las otras rebajas fiscales planteadas estos meses por los populares, a la luz y al gas, y que el Ejecutivo ha terminado asumiendo.

Feijóo reunió al comité ejecutivo del PP en la sede de Génova este lunes (con la presencia de los barones y principales dirigentes) en plena resaca electoral italiana sobre la que evitó pronunciarse. El líder gallego no hizo una sola mención a la victoria de la ultraderecha de Giorgia Meloni y centró su discurso en la propuesta fiscal y en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Podríamos tener la legítima tentación de no distraer al enemigo cuando se equivoca. Muchos me han dicho cállate y déjales actuar a ellos. Ni Sánchez es mi enemigo, ni yo voy a esperar callado a que España se desgaste. Estamos aquí para servir a nuestro país, y el desgaste de Sánchez realmente lo sufren los españoles. Vamos a seguir haciendo propuestas”, explicó ante sus filas.

La propuesta de bajar el IVA a los alimentos básicos llegó después de muchos reproches por no haber deflactado el IRPF a las rentas más bajas (de menos de 40.000 euros). “Venimos insistiendo en que hay que bajarle el impuesto de la renta a quienes más lo necesitan. Cualquier Gobierno sensible sabe que tiene que actuar en el momento actual de crisis de precios. Vamos a pedir que si no rebaja el IRPF al menos acepte rebajar el IVA de los productos básicos”, lanzó Feijóo, volviendo a recordar que el PSOE de Euskadi apoyó al PNV y que hasta Podemos lo ha pedido en la Comunidad de Madrid.

En defensa de Moreno

Como era previsible, Feijóo también aprovechó para dar un espaldarazo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la semana pasada desató una tormenta política por su paquete de bajadas de impuestos. “Juanma, si al PSOE le preocupa la recaudación en Andalucía, sugiéreles que recuperen los 680 millones de los ERE”.

El presidente de la Xunta reprochó al Gobierno haber olvidado “lo que es el voto”, insistiendo en que la mayoría de andaluces “ha decidido eliminar el impuesto sobre el patrimonio”, teniendo en cuenta la mayoría absoluta de Moreno y que era una medida de su programa electoral.