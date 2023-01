El alcalde del municipo de la comarca de Horta Nord en la Comunidad Valenciana, Massamagrell, Paco Gómez, expulsó ayer del pleno municipal al edil de Vox, José Carlos Grau tras una discusión durante el debate de un punto de la orden del día. Durante la sesión, el edil de Vox contestó a la pregunta de la concejala Nina Sepúlveda y tras aquello, el alcalde procedió a dar el turno de palabra a otros partidos políticos. Ahí, el concejal de Vox intentó intervenir y Gómez le espetó que su turno había terminado a lo que él le contestó "eres un dictador". Una frase que acompañó con el saludo fascista.

Tras este hecho, el primer edil le llamó al orden y le advirtió que a la tercera sería expulsado. Después, el alcalde dio la palabra a concejales de otros partidos y Grau reiteró: "¿me vas a dejar acabar mi intervención?", a lo que el alcalde le dijo que abandonara el pleno, por ser la tercera vez que le llamaba al orden, a lo que Grau se negó.

Ahí comenzó un cruce de acusaciones y un enganchón dialéctico entre ambos y en un momento dado, Grau aumentó el tono de voz para reprocharle "no me dejas intervenir, no me dejas hacer mi trabajo. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza".

"No me dejas intervenir ni hacer mi trabajo, sinvergüenza", dijo el de Vox

Unas acusaciones que provocaron que varios compañeros intentaran calmar al de Vox, que continuaba "no me callo, no me callo porque no me dejas intervenir". Finalmente, el concejal de Vox comenzó a abandonar el pleno no sin antes reiterar a Paco Gómez que era "un dictador" y un "sinvergüenza".

El alcalde ha compartido en redes sociales un video de lo ocurrido y ha apuntado que "hay actitudes lamentables que no tienen cabida en un ayuntamiento democrático" y ha concluido que "Hacer apología del fascismo es un delito de odio que regula el artículo 510 del Código Penal, por lo que vamos a denunciarlo a la justicia para que se tomen medidas y esto no vuelva a suceder en este Ayuntamiento".

Afirmaciones homófobas y machistas

Este concejal de Vox ya ha tenido varios encontronazos con el ayuntamiento de Massamagrell y no solo con el alcalde. De hecho, en 2019, el consistorio aprobó, a propuesta del PP destituir al portavoz de la formación de ultraderecha Vox, José Carlos Grau, como representante del consistorio en los órganos supramunicipales.

Esta petición al pleno se realizaba como respuesta a las manifestaciones realizadas por este edil de carácter homófobo y machista, en contra de las celebraciones con motivo del Día del Orgullo (LGTBI) y las diferentes campañas realizadas por entidades públicas y privadas, así como las recientes críticas vertidas al Plan Municipal por la Igualdad.