Más de un millón de extranjeros empadronados en la Comunidad de Madrid son muchos potenciales votantes. Un millón y medio de protestantes en toda España, de los cuáles un alto porcentaje se encuentran en la región, también. El Partido Popular necesita movilizar al electorado más conservador y ganar apoyos entre aquellos que aún no le han votado para que en las próximas elecciones de mayo las urnas marquen un resultado mejor que el de mayo de 2021, donde Isabel Díaz Ayuso duplicó el número de escaños pero no logró la mayoría absoluta. Y los apoyos que necesita pueden estar entre la población evangelista y la población latina, que en muchos casos son la misma.

Cristianos evangélicos y latinos residentes en España se han mezclado en una misma ecuación electoral que ha implosionado este pasado fin de semana. Tanto, que Ferede, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, se ha visto obligada a recordar esto en un comunicado: "Los cristianos evangélicos en España que formamos parte de FEREDE, suscribimos la separación Iglesia-Estado". Tanto que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha considerado necesario criticarlo. Y tanto que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha visto oportuno marcar distancias.

Predicadora colombiana

El acto en busca del voto hispano que protagonizaron en Madrid el pasado sábado Ayuso y Alberto Núñez Feijóo pasará a la hemeroteca por la polémica surgida en torno a las declaraciones del líder del PP sobre las relaciones con los gobernantes autócratas, pero también porque una pastora conservadora, Yadira Maestre, subió al escenario a bendecir a los candidatos populares. Precisamente por esto, en Ferede han insistido en que "las opiniones particulares de los fieles evangélicos sobre cualquier asunto -también en materia política- expresadas en público o en privado, se encuentran amparadas en el marco del derecho individual a la libertad de expresión y solo representan a quien las profiere". "Esto de rezar antes de un acto político suena muy antiguo, suena a otros tiempos", deslizó Alegría desde Ferraz. Sémper, desde Génova, apuntó que entra dentro de la normalidad que en un acto con la comunidad hispana se produzcan "manifestaciones culturales" propias de esta comunidad.

La apuesta de Ayuso no es tanto religiosa como por origen. Aunque no hay datos sobre el voto de los protestantes en España, sí es cierto que en el propio entorno evangelista reconocen que tienden a ser más conservadores, principalmente, en aspectos sociales que en España se identifican más con la derecha (eutanasia, aborto o leyes transgénero, entre otros). Por tanto, aunque evidentemente el voto no está asegurado, los conservadores lo tienen más fácil para captar su apoyo.

Iglesias evangélicas en España

Según la propia Ferede, una de las razones principales del incremento de la presencia de los evangelistas en España, y en concreto en Madrid, se debe al "flujo migratorio inédito en la historia reciente de España, sobre todo a partir del 2000", que "trajo fieles evangélicos de diferentes países del mundo, especialmente de Latinoamérica". Mientras en España los protestantes apenas suman un 2% de la población, lo que supone un millón y medio de fieles evangelistas, según las estimaciones de Ferede, en América Latina rozan el 20% de la población. Madrid es, además, la segunda comunidad autónoma con mayor número de iglesias evangélicas, 780, frente a los 915 de Cataluña, seguidos por Andalucía (678) y Comunidad Valenciana (459), según el Observatorio del Pluralismo Religioso. De ahí que en este año electoral estos dos colectivos, evangelistas y latinos, estén siendo objeto de atención y especialmente mimados por el PP.

Tampoco hay datos de qué votan los latinos en España, pero en Madrid suman el 15% de la población, la mitad ha obtenido la doble nacionalidad, pero el otro 50% restante son residentes empadronados con derecho a votar en las urnas municipales. Según el último informe de población extranjera empadronada en la región, realizado por el Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid en 2021, en la región hay 1.037.671; casi el 32% de ellos es de origen latino, mientras que el 22% aproximadamente proviene de países del este. Hondureños, venezolanos, colombianos y peruanos son la población que más ha crecido según este informe.

Campaña del PP

En septiembre de 2022, el Partido Popular lanzó una campaña para captar precisamente la atención de los residentes: al tiempo que trabajaban en el sentido del voto, había que informarles de que los no nacionalizados se tenían que inscribir en el censo para poder votar en las municipales. Esta campaña estuvo liderada precisamente por el venezolano residente en Madrid Gustavo Eustache, al frente de una nueva área dedicada en exclusiva a captar el apoyo de los extranjeros residentes en Madrid, la Secretaría de Nuevos madrileños.

Los expertos en demoscopia consultados por este diario remarcan que en nuestro país la participación de los extranjeros en las citas electorales ha sido históricamente escasa y hasta ahora, al menos, no han sido determinantes en el resultado electoral ni han provocado nunca ningún vuelco. España no es Estados Unidos, en definitiva, donde no se pueden ganar unas elecciones sin contar con el voto latino.

En conversación con este periódico, desde Gad3 señalaban, ante el interés de los diferentes partidos de empezar a hacer campaña para captar el voto latino (porque también el PSOE de Madrid ha trabajado en esto), que los procedentes de países como Venezuela, Cuba o Europa del este tienden a tener un voto conservador, pero suelen estar poco involucrados en las elecciones.

Aunque es muy difícil saber qué votan los extranjeros, los estudios cualitativos sí señalan que el sentido del voto suele estar influenciado en origen, es decir, que donde el PP puede cazar más votos es precisamente entre aquellos que han llegado a España huyendo de políticas identificadas con el populismo de izquierdas.