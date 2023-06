Jaume Collboni (Barcelona, 1969) es el nuevo alcalde de Barcelona, algo que se confirmó el sábado en el último segundo, después de que se diera por hecho que el cargo recaería en Xavier Trias. Collboni cita a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en can Clos, en el barrio de la Marina del Port, en la falda de Montjuïc, para ofrecer su primera entrevista como líder del ayuntamiento.

Usted accedió el sábado a las 17.17 horas en el Saló de Cent, donde se celebraba el pleno de investidura. ¿Sabía ya al entrar que sería el nuevo alcalde?

No. Entré con dos discursos: un discurso de investidura y otro como jefe de la oposición.

¿Cuándo los escribió?

Los preparé el viernes por la mañana.

¿En qué momento preciso fue consciente de que sería alcalde?

Cuando vi que pasábamos de 21 votos (cifra que da la mayoría absoluta).

¿No lo vio cuando Daniel Sirera dijo que no se presentaba formalmente a la alcaldía?

Más allá de la anécdota, lo relevante es que fue un pleno abierto, que ya es pasado. Lo que hay es un nuevo alcalde en Barcelona, un partido que gobierna, el PSC, y yo empezaré mi nueva etapa aplicando el programa electoral. Los concejales que me han investido deben explicar sus motivaciones, pero sabían que estaban votando a un alcalde socialista con un programa socialdemócrata.

¿Habló con Ada Colau las horas previas? Ella dijo que usted le había ofrecido el viernes un pacto secreto con el PP.

Lo importante es mirar al futuro, empezar una nueva etapa. Entramos en el plenario sin tener la certidumbre de cómo podíamos salir, pero estábamos preparados para ir a la oposición, dije que lo haríamos si no era alcalde, y también para gobernar desde el minuto 1. Y lo hemos hecho: ya firmé el decreto del cartapacio provisional y todos los que garantizan la continuidad institucional del ayuntamiento.

¿Cambiará el ‘sottogoverno’ actual de PSC y Comuns?

La estructura gerencial evidentemente que no, será de continuidad, y la estructura directiva, tampoco. Primero porque no somos sectarios y segundo porque hay profesionales excelentes al frente de muchas áreas del ayuntamiento. Mi obligación es garantizar la continuidad institucional.

Varios compromisos hechos durante la campaña electoral han sido aparcados. Dijo que si no ganaba, no intentaría ser alcalde; los Comuns, que no participarían en una "triangulación con el PP" que le hiciera alcalde a usted. ¿Qué debe de pensar la ciudadanía?

La ciudadanía entiende perfectamente que la democracia es pacto y que los pactos que valen en Girona o en las diputaciones de Lleida y Tarragona, valen en Barcelona. También que en las elecciones siempre hay un ganador, como Salvador Illa ganó las catalanas y no se convirtió en presidente de la Generalitat, y al PSC no se le ocurrió cuestionar la legitimidad de la figura del 'president' Pere Aragonès. Es más, el PSC ha acabado votando los presupuestos de ERC.

¿O sea que no hay que hacer caso a lo que dicen los candidatos en campaña?

Nosotros hemos sido absolutamente coherentes. En una campaña tan polarizada era muy difícil no decir cosas que luego no se pudieran cumplir. Yo no puse líneas rojas. Fijé las condiciones del nuevo gobierno para empezar a hablar: crecimiento económico, justicia social y lealtad institucional.

¿Hasta qué punto el pacto que le ha hecho alcalde se ha tejido en Madrid?

En ningún punto. La decisión de los votos se ha tomado en Barcelona. Nosotros hemos hecho lo que dije que haríamos: llevar mi candidatura hasta al final.

Usted tiene 10 concejales y por ahora no tiene socios potenciales. Los Comuns han anunciado que pasan a la oposición, y no parece fácil ahora mismo un acuerdo con Junts ni con ERC, descabalgados a última hora del gobierno de la ciudad. ¿Cómo gobernará?

Haciendo algo que se nos da muy bien a los socialistas: dialogar y llegar a acuerdos. Soy muy consciente de la aritmética que tenemos. Y confío mucho en nuestra capacidad para pactar. El PSC hará de PSC y cerrará acuerdos amplios, menos con la extrema derecha, para sacar adelante los temas clave de la ciudad en los próximos meses.

¿Quiere tener un socio?

Hice una oferta el jueves pasado a los Comuns, cuando les pedí su apoyo, para formar un gobierno de coalición con ellos, y esa es la idea que tengo en la cabeza. Son los Comuns los que han decidido ir a la oposición e investirme. Pero tengo un proyecto que todos conocen, mi contrato con los electores, una idea y una propuesta que es una coalición progresista. No ha podido ser, me parece legítimo y comprensible. Asumo la responsabilidad de liderar la ciudad con el gobierno que ha salido del plenario y ya veremos en los próximos meses como articulamos las mayorías necesarias para hacer gobernable el consistorio.

¿Intentará formar gobierno con algún otro partido tras las elecciones generales del 23 de julio?

Lo relevante para la ciudadanía es que el ayuntamiento seguirá funcionando con normalidad, y que los temas que más le preocupan, como la limpieza o la seguridad, serán prioridades claras. Y lo que es más a medio plazo, como la vivienda o la aplicación de la regulación de alquileres se aplicarán inmediatamente. Empezaremos gobernando.

¿Si Colau deja el ayuntamiento será más fácil un acuerdo de gobierno con los Comuns?

Tenemos que esperar que pase el tiempo adecuado. Pero eso no impedirá que la ciudad funcione. El lunes empezaré a tomar decisiones.

El PP tiene una lista de condiciones para darle sus votos, una serie de medidas que contrastan con las políticas hecha en Barcelona en los últimos años. ¿Se siente obligado a cumplirlas?

No he firmado ningún acuerdo de investidura. Los motivos del PP y los Comuns los tienen que explicar ellos, pero lo que se ha votado es un alcalde socialista, que es el que está al frente de la ciudad y con un programa socialista, progresista, de izquierdas.

¿O sea que no se siente vinculado por la lista de Sirera?

Los grupos plantean legítimamente sus propuestas, pero yo no he firmado un papel con nadie.

¿Queda descartado que el PSC intente un pacto de gobierno con Junts, sin Trias?

Nos ponemos a gobernar y lo que buscaremos serán acuerdos de ciudad.

Cuatro años de gobierno en minoría o sí o sí tendrá que buscar socio de gobierno.

Mi actitud, mi cultura política, y lo hemos demostrado como partido central que somos en Barcelona y Catalunya, es buscar acuerdos lo más amplios posibles, excluyendo a la extrema derecha, para hacer gobernable la ciudad a partir de propuestas concretas. Quiero ser el alcalde de todos, es lo que siento que tengo que ser: hablar con todo el mundo, buscar consensos y no gobernar contra nadie.

El programa electoral recoge la conexión del tranvía, pero no especifica cuándo.

No precipitemos escenarios, somos conscientes de la situación de la ciudad de Barcelona. Tenemos que poner en marcha la ciudad y atender los problemas inmediatos que tiene la ciudadanía desde el diálogo y el acuerdo. Nuestras posiciones sobre los temas clave de la ciudad son conocidas y en función de cómo avance el mandato iremos haciendo realidad nuestros compromisos.

Prometió en campaña que en los 100 primeros días como alcalde revocaría la reforma de la Ronda de Sant Antoni. ¿Lo hará?

El programa electoral del PSC es conocido, ocupo la alcaldía y mi obligación es poner en marcha la ciudad y atender los problemas de la ciudadanía. Tenemos posición sobre todos los temas y mi objetivo es cumplir al 100% con mi programa electoral.

Por lo tanto, revocará la reforma.

No diré ahora mismo cuáles son las decisiones porque hay que tener en cuenta la aritmética que hay en el ayuntamiento. Tengo que administrar las decisiones con responsabilidad y buscando diálogo y acuerdo.

Fue muy claro defendiendo que había que modificar la reserva del 30% para vivienda social o que en los 100 primeros días pondría en marcha el siguiente tramo de cobertura de la Ronda de Dalt. ¿Ahora evita esa claridad para no ahuyentar a los Comuns de un pacto de gobierno?

No, no. Cuando uno hace un programa electoral lo hace pensando que tiene un gobierno monocolor del PSC.

¿Le supo mal por Trias y Maragall?

Los responsables políticos tenemos que ser muy cuidadosos con las relaciones personales, pero cuando nos dirigimos a los medios o a la ciudadanía hay cosas que tienen que quedar para la relación personal entre los responsables políticos. No fue agradable desde el punto de vista personal, pero no debemos fundamentar el discurso político en base a relaciones personales.

¿Le impactó el "que les den" de Trias?

Yo hice un discurso de investidura pensando en el futuro de la ciudad, señalé retos que tiene la humanidad y me parece tan inmenso e importante que hacer valoraciones de otro tipo desmerece los retos que tenemos.

¿Cómo encajó las primeras palabras de Aragonès tras su primer encuentro?

Quiero ser muy institucional y respetuoso con el Govern. Somos la capital del país y quiero ejercer como capital del país desde el punto de vista de la lealtad institucional y hacerlo con generosidad. Lo haré sin sectarismos y pensando en lo que beneficie más a los ciudadanos. Muchos servicios dependen de la Generalitat y mi obligación es tener la mejor relación institucional con el ‘president’ de la Generalitat y no entrar en polémicas.

¿Ha hablado ya con Pedro Sánchez?

Evidentemente. Me llamó para felicitarme y para decir que esto era muy importante para el país y para el partido socialista.

¿Teme que haya pactos sellados con los independentistas que puedan cambiar a partir de ahora? Por ejemplo los de las diputaciones de Tarragona y Lleida con ERC.

No. será una de las pruebas de que la política de pactos está hecha en clave local. Lo que sí que pediría es coherencia. Lo que se da por bueno en Girona se debe dar por bueno en Barcelona.

¿Y la Diputación de Barcelona?

No ha estado en esta mesa, no hemos vinculado acuerdos del ayuntamiento a acuerdos de las diputaciones. Hay conversaciones abiertas con todos los partidos y está en manos de la dirección nacional de mi partido, que mantiene conversaciones con Comuns, Junts y ERC. Con los días, cuando se vea el mapa de los acuerdos, se verá que todos han pactado con todos por el bien de los ciudadanos. Todo el mundo debería tener presente que quien 48 horas después de las elecciones proclamó crear un frente independentista, un gobierno frentista, fue ERC. Nosotros estamos para superar los bloques. Además ese frente con Trias, curiosamente solo se daba en Barcelona y en Girona y no se ha dado en decenas y decenas de ayuntamientos del país. Eso también explica por qué las cosas han ido así en Barcelona.

Lo acusan de no haberse querido sentar con Maragall y Colau. ¿Se ha explorado suficiente la posibilidad del tripartito?

Yo he hablado con todos los líderes municipales menos la ultraderecha y hemos explorado muchas vías y muchas aritméticas porque es complicado. Para ser respetuoso con la capacidad de confianza que debemos generar entre los líderes municipales, sería bueno no especular sobre conversaciones, propuestas y contrapropuestas porque hubo de todo. Quiero recordar que la primera propuesta que se emite es la del frente independentista liderado por Trias.

¿Cree que la aritmética con la que ha llegado a ser alcalde, con los votos de Comuns y también del PP, puede impactar en las elecciones generales?

Nosotros somos la antítesis del PP. El PSC ganará claramente las elecciones generales en Catalunya. La lógica de lo que ha hecho el PP en Barcelona no tiene nada que ver con la política española ni con los planteamientos políticos de fondo que tenemos unos y otros en materia de vivienda, de violencia machista, de visión de Estado, de capacidad de dialogar con todos. Ganaremos de calle en Catalunya y creo que ganaremos también en España.

¿Llegó a ofrecer a Trias partirse la alcaldía?

En unas negociaciones se hacen muchas propuestas. Tuve conversaciones con Junts, no me escondo, y se pusieron sobre la mesa muchas propuestas que no fructificaron, como es evidente. No aporta demasiado darle más vueltas.