El Govern catalán ha pedido este jueves la dimisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por "mentir" sobre la avería ocurrida en mayo en la estación de Rodalies de Gavà (Barcelona), como consecuencia de un incendio en un cuadro de señales.

La ausencia de una horquilla, que acabó provocando la rotura de un hilo de catenaria, y la vandalización del sistema de tierra figuran entre las causas que apunta el informe final de Adif para explicar la avería, que inicialmente fue atribuida a un rayo.

Fuentes próximas al sector ferroviario han asegurado a EFE que estas son las conclusiones principales de la avería incluidas en el informe, divulgado este jueves por la Cadena Ser y por TV3, mientras que fuentes de Adif no han querido hacer comentarios sobre el mismo.

En declaraciones a los periodistas tras conocerse el informe, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha señalado que "quien miente, y además a posteriori no da la cara y no da las explicaciones necesarias al conjunto de la ciudadanía, no puede seguir al frente de un ministerio".

"El informe es muy claro y dice que las causas no fueron un rayo, como se apuntó en un primer momento, sino que las causas fueron la falta de mantenimiento de la catenaria, y esto desde un inicio se negó desde el ministerio y a nadie se le escapa que se negó en periodo electoral", ha remarcado Plaja, obviando la parte del "vandalismo".

Además, según la portavoz, en la reciente reunión entre la ministra Sánchez y la consellera catalana de Territorio, Ester Capella, celebrada el pasado 13 de septiembre, desde el Govern se pidieron explicaciones y el ministerio no dio ningún detalle y señaló que la investigación todavía no había finalizado.

"Por todo ello, por esta nueva información que hemos conocido ahora, por la acumulación de incidencias y por la dejadez en el conjunto de las infraestructuras, desde el Govern se pide una vez más el traspaso integral de Rodalies (Cercanias)", ha insistido Plaja.