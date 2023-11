Las listas de espera en la sanidad pública han levantado en armas a la oposición en Andalucía, que se suma al unísono a las críticas que ya venían vertiendo las organizaciones sindicales y profesionales sobre la situación en la atención primaria y los hospitales andaluces. Tras un año y medio sin publicar los datos de tiempos de espera alegando “fallos técnicos”, el Ministerio de Sanidad difundió los datos para Andalucía y cuatro días más tarde, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado las cifras de junio de 2023.

Hay más de un millón de andaluces aguardando una cita con el médico especialista (841.731) o pasar por quirófano (203.375). Datos que sitúan a la comunidad por encima de la media estatal y que demuestran un incremento importante en el número de andaluces que esperan para una intervención quirúrgica, eran 150.034 en junio de 2022. El dato sí mejora en el último año el caso de la espera para ver al especialista (906.618 hace un año).

Este balance ha provocado una feroz reacción de la oposición, que pide la dimisión de la consejera de Salud, Catalina García, y reclama que se celebre un debate general en el Parlamento andaluz que el PP rechaza. El portavoz del grupo popular, Toni Martín, alegó que ya la consejera ha intervenido por un total de “más de 14 horas en pleno hablando de sanidad” entre preguntas de control, comparecencias e interpelaciones. Para el PP la oposición se apunta a una “visión apocalíptica de Andalucía” y “la diferencia es que ahora se puede conocer el número de andaluces en una lista de espera y cuando Moreno llegó había 700.000 andaluces ocultos en lista de espera no reconocidos”, señalan apuntando al gobierno socialista que dejó de estar en la Junta hace cinco años, en 2018.

“El sistema puedo decirles que funciona. Dato mata relato”, defendió el PP, porque hay “un aumento brutal de las inversiones en salud, un aumento enorme de la plantilla sanitaria y un aumento muy significativo de las nuevas infraestructuras sanitarias”. Ese debate sobre sanidad, señaló el PP, “no tiene sentido”. “Me parece ridículo el empeñarse en poner el foco en una cuestión con el interés de crear alarma”, insistió el portavoz popular. En la línea de lo que defiende la consejera de Salud, que asegura que el aumento de las listas de espera solo demuestra que el sistema funciona porque incorpora a más pacientes.

Dimisión de la consejera

Desde el PSOE y Adelante Andalucía reclamaron la dimisión de la consejera mientras que Vox apuntó directamente al presidente de la Junta, que desarrolla su jornada laboral en Bruselas y que la semana que viene afrontará el debate sobre el estado de la comunidad por primera vez tras las últimas elecciones.

La socialista Ángeles Férriz lamentó que se les siga negando ese debate monográfico sobre sanidad desde mayo “con un argumento que evidencia la intención de tapar un problema que cada día crece más, dicen que ‘no hay motivo’, que todo funciona bien y estamos ante el enésimo escándalo en la sanidad pública andaluza”, denunció. Para el PSOE las listas de espera arrojan “datos bestiales, tremendos, intolerables, indecentes”. “Somos los españoles que más esperamos. No sé si eso cuadra con el discurso de la igualdad de Moreno cuando él ha generado la brecha de desigualdad más grave en el asunto más importante”, señaló Férriz, aludiendo al papel beligerante del presidente andaluz contra la amnistía y los acuerdos de Pedro Sánchez para la investidura.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, recordó que la Junta “ha firmado conciertos y derivaciones con la sanidad privada por valor de 1500 millones de euros, y 242 millones más a dedo”. “El SAS está destrozado y las listas de espera disparadas. No hace falta un croquis”, denunció. La izquierda está convencida de que la gestión de la sanidad está “empujando” a la gente a la sanidad privada. “Si a día de hoy se ha destinado una millonada a la privada y las listas han aumentado, como mínimo tendrán que explicar a los andaluces donde ha ido ese dinero”, abundó la portavoz del PSOE.

Vox apunta a Moreno

Desde Vox, Manuel Gavira, aseguró que “algo tiene que haber detrás, algo tiene que estar oculto, porque no es normal lo que está ocurriendo” en el Servicio Andaluz de Salud. “Cada vez se gasta más dinero y no tenemos médicos, ¿qué nos proponen, una gestión sanitaria sin médicos?”, señaló. Vox no apuntó a la consejera de Salud sino al presidente de la Junta. “Si hay que pedir la dimisión de alguien es de Moreno Bonilla. Es cosa del presidente de la Junta pero desde luego la atención sanitaria se merece una pensada”, agregó Gavira.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reclamó el cese de la consejera de Salud porque "demuestra que es incapaz para el puesto" y que "debe marcharse automáticamente" tras la publicación de las listas de espera que sitúas a Andalucía como "la segunda comunidad con más listas de espera por habitante".

Plazos máximos

En Andalucía los decretos de garantías fijan tiempos máximo de espera, lo que permite que el paciente elija ir a la sanidad privada y que la factura la pague el Servicio Andaluz de Salud. En el caso de esperas quirúrgicas, se fijan 180 días como máximo para la mayoría de los procedimientos, 120 días en intervenciones comunes y 90 días para problemas cardíacos. En el caso del especialista, los plazos que se garantizan son 60 días para la realización de las primeras consultas de especializada y 30 días para la realización de un procedimiento diagnóstico.

Las listas publicadas por el SAS señalan que en estos momentos la demora media para tener cita con el especialista es de 123 días y para pasar por quirófano de 144 días, en ambos casos por encima de la media nacional y colocando a Andalucía, con 121 días, en cabeza del ranking de tiempos de espera en España, por detrás de Canarias (123 días) y por delante de Navarra (110) y Cataluña (103).

La consejera de Salud defendió, el pasado martes en una entrevista con Canal Sur, que “mientras más produce el sistema, hay más derivaciones, hay más consultas externas y más listas de espera”. “Estos datos vienen refrendados por la actividad del sistema sanitario público andaluz. Y si el sistema funciona, las listas de espera sí o sí aumentan”, reiteró García, quien aseguró que prueba de esta mejoría en la gestión se traduce en que “durante este 2023, el sistema sanitario haya realizado 553.000 derivaciones más desde atención primaria a los especialistas y éstos han atendido 448.000 consultas más sin acabar el año. Todo eso se ha hecho más durante este año”.